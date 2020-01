Rosalía guanya el Grammy al millor àlbum de rock urbà i alternatiu

Millor àlbum de pop: When we all fall asleep, where do we go?, de Billie Eilish

Millor àlbum de pop tradicional: Look now, d'Elvis Costello & The Imposters

Millor àlbum d’urbà contemporani: Cuz I love you (Deluxe), de Lizzo

Millor àlbum de blues contemporani: This land, de Gary Clark Jr.

Millor àlbum de rock: Social Cues, de Cage the Elephant

Millor àlbum de música alternativa: Father of the bridge, de Vampire Weekend

Millor àlbum de country: While I’m livin’, de Tanya Tucker

Millor àlbum d'electrònica: No geography, de The Chemical Brothers

Millor àlbum de folk: Patty Griffin, de Patty Griffin

Millor àlbum de R&B: Ventura, d'Anderson .Paak