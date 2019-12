El Govern blinda la Costa Brava i frena 15.000 habitatges nous

La Comissió Territorial d'Urbanisme va aprovar aquest dilluns el Pla Director Urbanístic (PDU) de sòls no urbanitzables del litoral de Girona. El Pla de Protecció de la Costa Brava impedirà la construcció de 15.037 habitatges en espais d'interès natural i paisatgístic dels 30.843 potencials, o sigui, que podrien haver-se arribat a construir. Entre les que desapareixen figuren les del polèmic sector d'Aiguafreda, a Begur: de les 374 cases previstes es queden en 56, construïdes fa anys

El PDU ha analitzat el litoral de Girona on es podria construir i en concret ha avaluat 202 sòls de 17 dels 22 municipis de la Costa Brava. No hi figuren Palamós, Platja d'Aro, Calonge i Sant Antoni, Palafrugell i Castelló d'Empúries per tenir actualitzat el seu pla urbanístic. El resultat ha estat la desclassificació de 91 sectors que comprenien 981 hectàrees en el qual s'ha eliminat la possibilitat de construir 12.840 habitatges. A més, s'han modificat 50 sectors i s'evitarà així construir 2.197 cases. En total, són 15.037 les residències vetades que deixen lliures de ciment 1.168 hectàrees.

Agustí Serra, Secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, assegura que han estat "jurídicament molt acurats" per desclassificar gairebé un 50% del potencial en sectors i a priori creuen que "no serà necessari indemnitzar en cap dels supòsits de la desclassificació". Serra destaca que és un pla ambiciós fins al punt que ni a Catalunya ni a la resta d'Espanya hi ha hagut abans una acció d'aquestes proporcions. "Segurament hem arribat tard per un procés massiu de construcció durant dècades", diu Serra per explicar que persegueixen un nou "model urbà de Catalunya". Alguns dels pobles més afectats per aquest canvi en el qual s'ha passat de "grans creixements d'expansió urbana a la proposta de construir a la perifèria dels nuclis urbans" són Roses, Pals, Begur o Tossa.

El Pla de Protecció de la Costa Brava preveu una nova norma d'Integració Paisatgística que fixa unes directrius més estrictes que hauran de complir-se en els 22 municipis a l'hora de construir habitatges aïllats i amb pendent, tant a primera línia de mar com a l'interior. Per exemple, haurà de preservar-se la vegetació, els materials de construcció hauran de tenir en compte el cromatisme de l'entorn i adaptar-se al relleu natural del terreny. A més a més, hauran d'evitar modificacions topogràfiques profundes, com a murs i terraplens d'impacte visual.

Una vegada aprovat el PDU, la moratòria es prolongarà un any per a tots els terrenys on es proposa la desclassificació o alguna modificació. A la resta de llocs s'aixecarà. Serra sosté que aquest Pla també permetrà deixar d'emetre a l'atmosfera 619.468 tones de CO₂, un 61% menys respecte a les previsions del planejament vigent fins aquest dilluns. El PDU sortirà publicat en el Diari Oficial de la Generalitat i estarà 45 dies en informació pública perquè es presentin al·legacions i un mes més perquè els ajuntaments facin les consideracions oportunes. Després d'aquest procés, el conseller de Territori signarà l'aprovació definitiva.