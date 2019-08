TVBoy homenatja l’‘Open Arms’ amb un grafiti a la platja de la Barceloneta

El director i fundador de l'ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, és el protagonista de l'última obra de l'artista urbà TVBoy, que plasma en un grafiti a la platja de la Barceloneta l'activista badaloní convertit en "sant" i portant un immigrant en braços. "Aquesta nit a la platja de la Barceloneta ha aparegut un nou sant... Sant Òscar Camps...", ha escrit TVBoy al seu compte de Twitter, on mostra diverses fotografies i un vídeo de la seva última obra al carrer.

A l'obra, pintada en un element urbà d'aquesta concorreguda platja barcelonina, amb el mar Mediterrani de fons, l'artista retrata Òscar Camps amb l'aura d'un sant, equipat amb una armilla salvavides i amb un migrant defallit en braços. TVBoy ha titulat l'obra com La Pietat de Sant Òscar, ja que la seva composició recorda la cèlebre Pietat de Miquel Àngel, una escultura de marbre que es pot veure al Vaticà i que mostra la Mare de Déu sostenint Crist mort en braços.

Entre les seves obres del carrer, moltes de les quals estan vinculades a l'actualitat informativa, TVBoy també ha retratat Pedro Sánchez i Pablo Iglesias fent-se un petó, ha convertit Vladímir Putin, Donald Trump i Giuseppe Conte en un "trident" de jugadors de futbol i ha pintat la cantant Rosalía canonitzada.

A principi d'agost també va retre el seu particular homenatge a una altra persona compromesa amb el rescat de persones al mar: l'alemanya Carola Rackete, capitana del Sea-Watch, que va arribar a ser detinguda després d'atracar al port de Lampedusa per desembarcar 40 migrants. El grafiti, fet a Sicília, va ser destrossat al cap de 48 hores per uns desconeguts.