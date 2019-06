Colau, líder de la resistència francesa per TVBoy

L'artista urbà TVBoy té una predilecció especial per alguns dels polítics, que reinterpreta contínuament. El gener del 2017 va aconseguir una gran repercussió mediàtica en col·locar molt a prop del Consistori dues obres d'art efímer protagonitzades per Ada Colau. La primera va ser Wonder Ada, en què l'alcaldessa apareixia com una superheroïna. Uns dies més tard va ser Santa Ada, patrona dels desnonats, on la batllessa havia pujat als altars. L'última obra de TV Boy és molt més crítica amb la figura de l'alcaldessa. El grafiti ha aparegut aquesta nit a la plaça Sant Miquel, just al darrere de l’Ajuntament. Al dibuix hi apareix Colau vestida amb la roba tradicional francesa i brandant la bandera tricolor del país veí. A la bandera hi ha escrit el lema "Vive la Resistance", mentre que a sota l'altre braç hi duu dues baguets.

La nova obra porta per títol Madame Colau. L’artista italobarceloní assegura que s'ha inspirat en el personatge de la Marianne, tal com apareix a l'obra La llibertat guiant el poble, del pintor francès Eugène Delacroix. TVBoy assegura que va idear l'obra quan va començar a perfilar-se que Colau repetiria com a alcaldessa gràcies a tres vots de la plataforma de l'ex-primer ministre francès Manuel Valls. "He volgut utilitzar la ironia però la interpretació de l'obra és de l'espectador, no meva", defensa l'autor, que destaca diferents punts, com la boina vermella, que ha col·locat a Colau i que són símbol de la resistència francesa. "D'alguna manera Madame Colau, amb el seu nou aliat francès, resisteix al capdavant de la ciutat", somriu.

No ha estat l'única obra de TVBoy que ha aparegut aquesta nit a Barcelona. A la confluència del carrer Còrsega amb Santa Tecla, l'artista hi ha instal·lat un altre dels seus grafitis efímers on, sempre amb les influències de l'art pop, apareix la imatge de la Justícia, però en lloc de cega destapa un dels ulls amb el mocador que li tapa la cara. La imatge de la deessa justícia sosté aquest cop una balança desequilibrada. L'obra té per nom La Justícia i en ella critica el poder, els diners la religió i, també, la monarquia.