La missa concelebrada de ‘La isla de las tentaciones’

Divendres 7, a Cuatro, Sandra Barneda feia una entrevista ploranera al Christofer, el xicot abandonat per la Fani a La isla de las tentaciones, on tots dos somiquejaven. El Christofer era un cor trencat a qui Barneda, més que entrevistar, compadia. Dijous 13 Telecinco ha fet un programa sobre les parelles de l’illa sis mesos després. Parelles que es tornen a ajuntar mirant d’oferir nous enfrontaments, noves emocions. I apareixen la Fani i el Christofer enamoradíssims. La Fani explica que després de la ruptura a La isla de las tentaciones, gravat l’estiu passat, va començar a enviar-li missatges demanant-li perdó i que es reconciliessin. Òbviament, ho va obtenir. Un perdó, diu la Fani, que volia tornar-li a demanar davant de les càmeres perquè ho veiés tot Espanya. Un acte expiatori com déu mana. Aquest calendari d’aparicions televisives del Christofer fa pensar en una sobtada avinença o en un gran teiatru. De fet, a les xarxes socials ja fa temps que circulen fotos de la parella novament avinguda.

Però l’autenticitat emocional no és precisament un valor en aquest culebrot perfectament administrat per les emissores de Mediaset, on tot s’aprofita dins d’una estratègia holística que mobilitza tots els personatges i programes possibles. A més d’allargar l’explotació d’aquest enorme èxit televisiu amb seqüeles (reportatges, debats...), MyHyV es trasllada la setmana vinent a un horari de tarda més concorregut amb una sèrie d’especials, Las tentaciones de MyHyV, on participaran les parelles del concurs. Però abans de tot això, pels Sálvame de tots els colors, per Viva la Vida, pels debats del cap de setmana, a Cuatro i Telecinco, han desfilat tota mena de criatures escurant el tema. Un solter del reality, Julián, va acusar Fani de “forçar” les aproximacions a Rubén solament quan arribaven les càmeres, insinuant que les conductes a l’illa eren postisses. I ho feia a la mateixa televisió que les exhibia. A Sábado Deluxe, un amic de la Fani va comptabilitzar els centenars de vegades que s’havien enrotllat. Uns càlculs que va aprimar notablement una cosina de la concursant, també present al plató. El mostrari de còmplices d’aquesta gran tafaneria, incloent-hi mares, germans i parents dels concursants, és quilomètric.

Òbviament en aquest safareig hi ha intervingut una psicòloga que va diagnosticar, en el cas de Christofer, un “estrès posttraumàtic”. També han sortit veïns de la Fani i companys de feina del Christofer, protegits per un simptomàtic anonimat. Hi ha espectadors que estan còmodes i feliços sent-ho, no volen sortir a la pista. Els mateixos col·laboradors habituals de Sálvame han fet de terapeutes. I un personatge que ha freqüentat més d’un programa ha estat la Maite, la tia de la Fani, la més comprensiva amb la seva neboda i que també ha cuinat la sopa sobre el desconegut pare de la concursant, que, segons la seva convicció, és famós però no cantant (l'Emilio, el vocalista de Los Chichos, va sortir igualment a Sálvame per negar que fos el pare de la xicota).

La tesi aparent de La isla de las tentaciones, formulada reiteradament, és que l’amor de veritat és immune a les temptacions, en un concepte altament pecaminós de la infidelitat. Però l’èxit no l’han portat les parelles que han sobreviscut amb un amor rocallós. Realment s’ha parlat de les que s’han trencat i de l’espectacle que han proporcionat: gelosia, recriminacions, recerca de la culpabilitat, càstig i, en alguns casos, reconciliació... Així l’audiència, gran xafardera, pot jugar a ser psiquiatre i jutge en aquesta “missa concelebrada”, en una afortunada expressió d’un tertulià de Sálvame.