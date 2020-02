El temporal Glòria va causar la fugida de 10.000 tonyines d’una granja marina de l’Ametlla

El temporal Glòria va colpejar violentament diverses zones del litoral i va tenir afectació més enllà de l'erosió de les platges. A l'Ametlla de Mar (Baix Ebre) les fortes onades van provocar la fugida de 10.000 tonyines vermelles que estaven a la granja marina que el grup Balfegó té davant de la costa. Diversos exemplars van aparèixer disseminats per platges i passejos marítims propers en els dies posteriors a la borrasca, malgrat el que Balfegó va apuntar llavors que no havia trobat "desperfectes" en les seves instal·lacions. L'empresa sí va admetre la possibilitat que uns quants exemplars haguessin escapat de les seves granges per efecte de les onades però, mitjançant un comunicat, assegurava que podia "garantir la continuïtat i qualitat del subministrament" i la "total normalitat" de la seva activitat. El pas dels dies ha modificat la versió donada per Balfegó i l'empresa ha admés aquest dimarts que va perdre pràcticament la totalitat de la seva producció. "Teníem prop d'11.000 tonyines i calculem que hem perdut unes 10.000", han assenyalat fonts de la companyia.

Des de fa deu dies els pescadors que treballen davant de les costes del Delta de l'Ebre han trobat multitud d'exemplars de tonyina vermella. Centenars de peixos morts s'acumulen a l'altura de la punta de la Banya però molts altres han quedat escampats per tota la franja que hi ha entre l'Hospitalet de l'Infant i Benicàssim, a més de 100 quilòmetres de l'Ametlla.

La força del temporal va poder causar erosions en les tonyines, ja sigui perquè van topar entre elles o perquè van fregar amb el fons a les aigües poc profundes del Delta, i les ferides els van desorientar fins a impossibilitar-los seguir nedant. Segons assenyalen fonts de les confraries, els pescadors d'arrossegament porten dies traient tonyines mortes quan calen les xarxes. Balfegó apunta que, de mitjana, les seves tonyines tenen un pes d'entre 200 i 250 quilos però al port de Sant Carles de la Ràpita han arribat pesquers que havien capturat exemplars de gairebé 1.000 quilos de pes. La tonyina morta serveix d'aliment per a espècies com el cranc blau però el pas dels dies ha accelerat el seu estat de putrefacció i, quan entra a les xarxes dels pescadors, amenaça contaminar el bon estat de les captures.

Balfegó assenyala que s'ha posat en contacte amb les confraries de pescadors per informar-los que "compensarà", a través de la seva assegurança de responsabilitat civil, aquells pesquers que hagin sofert pèrdues com a conseqüència d'haver capturat exemplars de tonyina vermella a les seves xarxes de manera accidental. També ha ofert la instal·lació de contenidors perquè els pescadors que trobin tonyines tinguin on dipositar-les. L'empresa reclama a la Generalitat que tingui en compte les pèrdues sofertes i "faciliti" el seu accés a les ajudes públiques que es destinin a reparar els danys causats pel temporal.

L'empresa factura uns 50 milions d'euros i exporta a 32 països. Té 21 granja-piscines on reté la tonyina vermella i la va alimentant fins que la sacrifica. La companyia diu "celebrar" que la majoria de les seves tonyines escapessin vives. Sobre el seu canvi de versió dels fets, al·lega que, en els primers dies, el mal estat del mar impossibilitava la inspecció detallada de les seves instal·lacions i per això hauria informat que l'afectació havia estat menor. "Mai vam negar que les tonyines fossin nostres", indica l'empresa.