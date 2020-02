Abacus i Carrefour retiren disfresses sexistes de bombera després d’una allau de queixes

La sectorial dels Bombers de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha llançat una ofensiva contra les disfresses de carnaval sexistes. "Aquesta disfressa de bombera és un insult a la nostra professió", ha tuitejat Bombers per la República aquest dilluns al matí a Twitter. A la foto adjunta a la piulada, treta d'un catàleg de les botigues Abacus, hi ha un nen i una nena disfressats de Bombers. El model masculí s'ajusta a la realitat de la vestimenta dels membres del cos d'emergències. El femení, no. "Es pot saber per què la bombera no porta pantalons?", etziba el tuit.

Hola @CarrefourES @CRFresponde aquesta disfressa de bombera és un insult a la nostra professió, però sobretot és una manca de respecte i un menyspreu per a totes les dones.

Bombers per la República ha denunciat la disfressa per sexista, com una "manca de respecte i menyspreu per a totes les dones". L'apreciació ha incendiat Twitter. La piulada té, a primera hora de la tarda, més de 1.700 retuits i 3.800 agradaments. Abacus hi ha reaccionat. La cooperativa de botigues de llibres i material escolar ha retirat de la venda la disfressa de bombera i també ha deixat de distribuir el catàleg imprès. "Hem procedit a modificar en la versió digital el model bomber i l'hem emmarcat com a unisex amb la descripció bomber/a, fet que s'ajusta a la realitat", ha transmès l'empresa en un comunicat, al mateix temps que s'ha volgut reafimar "en la importància de defensar el joc lliure, no sexista i sense estereotips".

"Disfressa de bomber vermella per a dona" és una altra disfressa denunciada pel col·lectiu independentista de bombers. Apareix al catàleg de venda en línia de Carrefour i és similar a la d'Abacus, però en aquest cas per a persones adultes. La cadena de supermercats també ha optat per retirar el producte del seu catàleg.