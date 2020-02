Barcelona consultarà amb els veïns en què invertirà 75 milions aquest mandat

Els veïns de Barcelona decidiran, per primera vegada, en què invertirà l'Ajuntament 75 milions d'euros, una xifra que representa el 5% de les inversions municipals. En el marc del procés participatiu del Programa d'Acció Municipal 2020-2023, els ciutadans podran fer les seves propostes sobre els projectes que volen per als seus barris.

“No és una quantitat simbòlica, sinó que és un percentatge important, ja que volem que la participació de la ciutadania sigui real. La gent no només vol opinar, vol decidir”, ha remarcat l'alcaldessa Ada Colau en la presentació dels pressupostos participatius.

Es poden presentar projectes –fins al 27 de març– "que sent perdurables en el temps", segons indica el web dels pressupostos participatius, com la construcció d'equipaments de dimensions reduïdes (pistes esportives, per exemple) i la col·locació de mobiliari urbà fins a millores d'equipaments ja existents o de l'espai públic. Les propostes dels veïns podran tenir un cost d'entre 50.000 euros o el 30% del pressupost assignat al districte, fins a un màxim de dos milions d'euros.

Els projectes es presenten a través de la plataforma Decidim.barcelona, però els veïns també podran explicar-los, i així aconseguir vots de suport, a través d'estands al carrer, debats presencials temàtics o de col·lectius. Les persones que no visquin a la ciutat poden presentar propostes, tot i que només podran votar els veïns de més de 14 anys empadronats a la ciutat. Les votacions dels projectes es faran entre el 26 de maig i el 7 de juny.