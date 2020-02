Jéssica Albiach: “ERC sap que el referèndum no serà demà passat”

Jéssica Albiach és coordinadora de Catalunya en Comú i presidenta del grup de Catalunya en Comú Podem al Parlament. Diputada des de 2015, es perfila com a candidata dels comuns a les futures eleccions.

Pregunta. El Govern va ajornar la taula del diàleg i va rectificar hores després per la pressió d'ERC. Vostès van dir fins i tot que amb aquest ajornament es blindava la taula. El Govern es va equivocar?

Resposta. Estem en un moment de gran complexitat i compartim la preocupació que Torra faci un ús partidista d'aquesta taula diàleg en plena campanya. En tot cas, cal normalitzar que aquest govern està sostingut per una majoria molt plural i haurem de tenir mà esquerra, negociar i arribar a acords. Es tracta de no malgastar cap oportunitat en favor del diàleg.

P. Rufián ha insinuat que el president no creu en la taula i que sense, es podia entrar en una dinàmica tòxica. Ho comparteix?

R. És evident que Torra i sectors importants de JxCat han apostat per la confrontació. En un context electoral és molt probable que Torra utilitzi la taula com si fos un plató de televisió.

P. Junqueras diu que no donaran suport als Pressupostos si la taula no avança. Què pot oferir el Govern perquè no naufragui la legislatura?

R. Ha de tenir el cap fred, ser prudent i mantenir el full de ruta del diàleg. L'aposta és nítida. La reforma del Codi Penal per abordar el tipus penal de sedició n’és una altra mostra. ERC té els peus a terra: sap que serà llarg i que el referèndum no arribarà ni demà ni demà passat. Nosaltres en volem un que no sigui binari.

P. Veu capaç ERC de rebutjar de nou els Pressupostos?

R. No crec que ensopegui dues vegades a la mateixa pedra. Si no s'aproven arrossegarem els de Montoro. Em nego a creure que l'independentisme tombi un bon acord per a tot l'Estat i en concret per a Catalunya.

P. Són l'únic grup de l'oposició que dona suport als comptes del Govern. Donen aire a Torra?

R. Els pressupostos no poden utilitzar-se com un instrument partidista. El PSC els utilitza de forma oportunista i en funció del cicle electoral. No vol negociar i després es queixa si no el conviden. Per saber l'opinió dels socialistes n'hi ha prou amb parlar amb les alcaldesses Núria Parlón o Núria Marín, que han finançat les escoles-bressol o les beques-menjador. Iceta es confon frivolitzant amb els pressupostos. El PSC donava suport fins ara a la reforma fiscal. Després d'anys de pròrroga i retallades no es podia deixar la ciutadania tirada. Teníem raó: pressupostos i eleccions.

P. El PSC i la CUP diuen que els comptes hipotequen el futur executiu.

R. Sorprèn que coincideixin. Si haguessin estat més constructius hauríem millorat l'acord de pressupostos. Són 300 euros de despesa més per càpita. És un nivell pròxim al d'abans de les retallades. El PSC diu que si guanya les eleccions hi haurà pressupostos abans del final de l'estiu. Doncs seria el nostre: no hi ha temps per negociar-ne un altre i haurem passat nou mesos més sense pressupostos. Diuen que la inversió executada fins al 2019 és superior a les xifres d'inversió. Però això sempre passa.

P. Donen el seu vot a aquests comptes perquè ERC dona suport als de Colau?

R. La negociació s'ha fet en taules paral·leles però volíem el pacte del desbloqueig: investidura a l'Estat, pressupostos a tot arreu i eleccions. Volíem ser útils i no estar a l'oposició per fer merder com Ciutadans, quedar-nos en un racó o no cedir en res. Calia arremangar-se.

P. Després de les eleccions, planteja aquest dilema: un govern d'esquerres o un altre d’independentista. Quines opcions tenen quan PSC i ERC es veten?

R. Som els que som. L'època de les majories absolutes s'ha acabat. Ens hem de posar d'acord. O es repeteix un govern esgotat i a l'ombra de Junts per Catalunya o un de progressista. No parlo d'un tripartit. Hi ha la fórmula del País Valencià, la de Barcelona o la del Govern. No hem de quedar atrapats en una fórmula que va funcionar fa 15 anys.

P. Serà cap de llista? En les últimes eleccions generals no van fer primàries...

R. Sempre les fem però en les últimes hi va haver una llista de consens. Si seré candidata? És una decisió col·lectiva que no hem valorat a l'executiva.

P. Amb la marxa de Xavi Domènech i d'Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet, és menys sobiranista el grup que dirigeix?

R. No depèn de les persones sinó del projecte polític. I conservem el mateix programa electoral. Han estat mesos complicats però estic contenta del grup. L'espai està madurant.

P. És membre del consell estatal de Podem després de presentar-se per la llista d'Íñigo Errejón. Es presentarà a la nova assemblea?

R. No ho hem decidit ni m'ho he plantejat. Les llistes encara no s'han conformat.