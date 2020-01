Dimiteix el president de l’associació de joiers que va denunciar Tous

El president de l'Associació d'Usuaris i Consumidors de Joieria, Consujoya, Rafael Valenzuela, que havia denunciat una suposada estafa als consumidors per part de la marca de joies Tous, ha dimitit per problemes de salut i per "l'assetjament" al qual, segons explica, l'estan sotmetent els mitjans de comunicació. Així ho ha donat a conèixer l'associació al seu compte oficial de Facebook, detallant que Valenzuela va comunicar dimarts a la junta directiva de l'associació la seva dimissió per carta, autoritzant-ne la difusió.

Tot plegat ha passat després que dilluns es conegués que el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz havia arxivat la denúncia de la Fiscalia contra Tous pels delictes de publicitat enganyosa, estafa continuada, falsedat en document i corrupció en els negocis per no haver trobat en els fets indicis d'infracció criminal.

Pel que fa a les raons exposades per Valenzuela per justificar la seva decisió de dimitir "de manera irrevocable de la Presidència" de Consujoya, ha al·legat que el motiu és "una malaltia oncològica amb problemes coronaris i hipertensius, agreujada per l'assetjament a què m'estan sotmetent els mitjans de comunicació".

En la seva missiva, el ja expresident de l'associació havia demanat també que es fes saber la seva decisió "a la premsa i xarxes socials, ja que l'assetjament al qual m'estan sotmetent, com us he indicat abans, està minvant encara més la meva salut".

Per la seva banda, des de Consujoya han agraït a Rafael Valenzuela "la seva bona feina, dedicació i entusiasme", lamentant "profundament que en unes circumstàncies personals com les seves hagi hagut de suportar un assetjament com el que ens costa que ha patit per part d'una premsa, no tota, que ha posat l'accent inquisidor en qui ha actuat amb honradesa en comptes dels qui, vulguin o no, han resultat investigats per la Guàrdia Civil i denunciats per la Fiscalia".