Madrid vol l’Hermitage que qüestiona Barcelona

L'Ajuntament de Madrid intentarà que la capital espanyola aculli una seu del museu Hermitage de Sant Petersburg, un dels més importants del món i el primer de Rússia, després que Barcelona hagi desestimat el projecte. Fonts de l'Àrea de Cultura, Turisme i Esport han confirmat a aquest diari que la seva titular, Andrea Levy, "iniciarà pròximament un diàleg amb els representants del museu" per avaluar el possible "encaix" de la seu a la capital espanyola. Aquest nou moviment de Madrid es produeix menys de 15 dies després que la presidenta de la Comunitat, Isabel Díaz Ayuso, llancés un envit sobre el Mobile World Congress, que se celebra a Barcelona des del 2005.

"Madrid està oberta a totes les sensibilitats artístiques i no vetarà ningú que vulgui presentar el seu projecte a la capital", afegeixen les mateixes fonts, que aprofiten per arremetre contra la gestió d'Ada Colau. Així, "lamenten" que Barcelona no sigui seu de l'Hermitage, ja que "era un bon projecte per als veïns d'una àrea degradada com la Barceloneta, després de diversos anys de govern de l'actual alcaldessa".

L'Ajuntament de Barcelona va rebutjar dilluns la ubicació d'aquesta seu a la Nova Bocana del Port després que quatre informes encarregats a experts apuntessin que no compleix els requisits de mobilitat, urbanístics, econòmics ni culturals que necessita un centre museístic a Barcelona, tot i que sí que va expressar la seva disposició al fet que el projecte sigui "reformulat" i a buscar ubicacions alternatives. L'Ajuntament, no obstant això, va plantejar algunes alternatives, com ara la part baixa del paral·lel, prop del World Trade Center; el Parc de la Barceloneta, als terrenys de l'antiga Gas Natural; les Tres Xemeneies a Sant Adrià de Besòs, o el final de la rambla Prim.

"Sorprèn que es digui que el projecte no encaixava al litoral, al mateix temps que no els ofereix cap alternativa, almenys que se sàpiga públicament, o que aquest tipus de projecte no encaixa en el seu concepte de ciutat", diuen les fonts de l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament madrileny.

Díaz Ayuso ha manifestat que l'Ajuntament tindrà el suport de l'Executiu autonòmic en els seus contactes. Abans d'assistir a un diàleg entre José María Aznar i Pablo Casado, la presidenta de Madrid ha dit que ha de parlar sobre aquesta qüestió amb l'alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, però que si decideix apostar-hi, pot comptar amb el suport de la Comunitat de Madrid, ja que tots els projectes, tant nacionals com internacionals, que puguin recalar a la regió són "bons", sobretot si porten "cultura i turisme".

Des del Port de Barcelona han assegurat, aquest mateix dimarts, que van rebre els quatre informes dilluns, poc abans que es presentessin a la premsa i que els estaven “analitzant amb calma”. El Port de Barcelona no només ha mostrat la seva disposició a acollir el projecte de museu, qualificant aquesta parcel·la del port com a cultural, sinó que al novembre la seva presidenta, Mercè Conesa, va defensar la seva viabilitat durant una visita al Japó, durant la qual va visitar Toyo Ito, l'arquitecte encarregat del projecte.

En aquesta visita no estava sola, la va acompanyar el conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet. La primera administració catalana sempre ha defensat la idoneïtat de l'arribada del museu rus a la capital barcelonina. L'octubre del 2012 va ser durant un viatge d'Artur Mas quan el llavors conseller de Cultura, Ferran Mascarell, va signar un conveni perquè el museu rus viatgés fins a Catalunya.

A mitjans de desembre, l'actual consellera Mariàngela Vilallonga va assegurar que el Govern de la Generalitat “continua considerant interessant” la instal·lació de l'Hermitage, “ja que aquest equipament reforçaria la capitalitat de la ciutat i complementaria l'oferta existent” en unes respostes parlamentàries presentades pel grup parlamentari de Catalunya en Comú del mes de novembre. Vilallonga va matisar: “No està previst que el Govern es faci corresponsable del cost de l'Hermitage en el cas que aquest no sigui un equipament autosuficient econòmicament, atenent que es tracta d'una iniciativa empresarial i privada”. Però sí que està disposat a donar “tot l'acompanyament tècnic necessari per implementar el projecte”.