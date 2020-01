Condemnat el líder del PP de Barcelona a una multa de 180 euros per maltractament físic lleu

Un jutge ha condemnat el líder del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Josep Bou, a una multa de 180 euros per un delicte lleu de maltractament físic a una persona que el va increpar el 15 setembre, durant una processó religiosa de la Germandat de la Mercè. Bou participava en una processó als accessos a la catedral de Barcelona amb motiu de la celebració de les festes patronals de la Mercè. En aquell moment, un col·laborador habitual d'aquest centre religiós que anava a assistir a la missa va qüestionar la banda de música que sonava en la processó en afirmar que li semblava "inadequadament marcial", que "amb aquest ritme" no es podia "entrar a la catedral" i que només els faltava "la cabra". Bou es va molestar i va intentar apartar l'home agafant-lo pel coll.

Bou va demanar a l'home que s'apartés perquè estava interrompent el pas de la processó. Com que no va fer cas de la petició, Bou el va agafar pel coll i va intentar apartar-lo sense aconseguir-ho, fins que va intervenir la Guàrdia Urbana. L'home va haver de ser atès al centre d'assistència primària (CAP) Ciutat Vella Peracamps, on se li va diagnosticar una "contusió al coll per compressió", amb una previsible curació d'un dia i sense seqüeles.

En una sentència, el jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona ha condemnat el regidor popular a una multa d'un mes amb una quota diària de sis euros per un delicte lleu de maltractament físic, així com a pagar les costes processals, mentre que la Fiscalia en demanava l'absolució.

El jutge, en el seu escrit, considera provada la constitució d'aquest delicte lleu de maltractament físic per les declaracions del denunciant, que han estat contrastades pels agents durant el judici oral, tot i que no veu, en canvi, "prou acreditat que s'hagi produït una lesió pròpiament dita". A més, la sentència assenyala que Bou, en la seva compareixença davant del tribunal, no va transmetre "convicció judicial suficient" sobre l'incident en apreciar-se "certa inseguretat", davant del "rotund testimoni" del denunciant.