Cinc masies més enllà de Valls per fer calçotades

La tradicional Festa de la Calçotada de Valls se celebra aquest diumenge. Des de fa més de 120 anys la característica ceba dolça es va començar a menjar a l’Alt Camp i a poc a poc la tradició gastronòmica s’ha estès per tot Catalunya. Més enllà del municipi que li ha donat fama, us recomanem altres restaurants, situats en masies, que també són ideals per posar-vos el pitet i tastar els calçots acompanyats de la deliciosa salsa de romesco, elaborada tradicionalment amb tomàquets, all, oli d’oliva, nyores, ametlles, pa dur i un toc de julivert.

Masia Vinya Nova

Al Baix Llobregat, i més concretament a Collbató, hi ha una masia que antigament va ser habitada pels monjos de l’abadia de Montserrat. Un lloc ideal per degustar els calçots davant d'aquesta imponent i singular muntanya. Es poden menjar en un menú que inclou la ceba dolça de primer i diverses opcions de segon (escalivada, carn, embotits i patates al caliu) o com a aperitiu, acompanyats del vi del Priorat. A més, també hi ha un menú especial vegetarià que ofereix, per exemple, hamburgueses de llenties amb formatge de cabra. Masia Vinya Nova, s/n (A2 en direcció a Lleida), Collbató.

Masia Pla dels Catalans

El producte de proximitat elevat a la màxima expressió. Els calçots i les verdures que es fan servir a la Masia Pla dels Catalans són de la seva mateixa horta. Situada a l’Aldea (Baix Ebre), la masia ofereix fins a tres menús diferents per gaudir de la calçotada: el més genuí, amb la graellada de carn; el vegetarià, amb un assortit de verdures i truita de patata, i el de mar, amb l’acompanyament d’una selecció de peix fresc del delta de l'Ebre. Ctra. de Tortosa en direcció a l'Aldea, km 11,5, Aldea.

El Molí del Mallol

A menys de 20 quilòmetres de Valls, la ciutat emmurallada i medieval de Montblanc (Conca de Barberà) té diverses fondes que fan calçotades autèntiques i de qualitat. Una és el Molí del Mallol, que el 2018 va aconseguir ser el millor restaurant de cuina amb calçots del Camp de Tarragona al programa Joc de cartes, de TV3. A dins del molí restaurat del segle XIII s’ofereix una gastronomia exquisida, variada i amb tocs d’autor. Muralla de Santa Anna, 2, Montblanc.

Masia Segarrulls

Aquest lloc idoni per tastar els calçots en família o amb amics està envoltat d'atractius paratges naturals. Es tracta de la Masia Segarrulls, datada del segle XVI, a Sant Miquel d’Olèrdola (prop de Vilafranca del Penedès), un restaurant que té els seus inicis a Salamanca, la ciutat natal del propietari, Pedro Alonso. Tot just arribar a Catalunya va començar a oferir una gastronomia de caràcter autòcton. Els calçots s’acompanyen d’embotits i carn variada, que es presenta en una petita graella on s'acaba de posar a punt, sempre al gust del comensal. Ctra. Castell d’Olèrdola, km 1, Sant Miquel d’Olèrdola.

La Masia

Un clàssic dels fogons es troba a Sant Climent de Peralta, la vila del municipi baix-empordanès de Forallac. La seva cuina, tradicional i mediterrània, reflecteix la cura que tenen amb els aliments amb què treballen i les receptes, transmeses de generació a generació. A banda de la seva especialitat, els caragols, des de principis d'aquest mes de gener i fins a finals del mes de març, l'oferta gastronòmica s'amplia amb la temporada dels calçots. La Masia va ser un dels restaurants pioners a incorporar el producte d'origen vallenc a les comarques gironines. Ctra. C-66, km 6, Sant Climent de Peralta.