L’elèctrica de Barcelona només aconsegueix 1.500 clients en un any

L'elèctrica municipal de Barcelona, creada pel govern de l'alcaldessa Ada Colau en el darrer mandat, només ha aconseguit 1.500 clients particulars dels 20.000 que va anunciar que podria tenir quan fa un any va sortir al mercat. A petició de Junts per Catalunya, el regidor de Transició Ecològica, Eloi Badia, va fer ahir dimarts balanç de la comercialitzadora durant la Comissió d'Ecologia de l'Ajuntament. L'oposició li va retreure que les xifres estan lluny de les anunciades i que es veu obligada a comprar energia verda a altres operadors.

Els grups municipals van recordar a Badia les expectatives que qualsevol anunci sobre Barcelona Energia van generar durant el mandat passat, quan el govern dels comuns presumia de “trencar l'oligopoli” o que la ciutat seria “sobirana energèticament”, i les van comparar amb el resultat del primer any. Badia va respondre a les crítiques assegurant que l'empresa és de les noves comercialitzadores que “més bé s'han situat al mercat” i que la resposta dels clients és l'esperada en una empresa nova. I va apuntar que el resultat provisional del 2019 apunta a un benefici d'1,5 milions d'euros.

Però les crítiques van ser implacables: “Van fer un plantejament imaginatiu, progressista, perquè fos un operador que incidís en el canvi de paradigma, era un projecte inicial que tenia moltes expectatives. Però va haver-hi excessiva demagògia i expectatives, perquè si mirem les xifres i les comparem amb el que van dir que aconseguirien, no es correspon”, va afirmar Francina Vila, de JxCat.

Jordi Coronas (ERC) va aplaudir la iniciativa però va convenir que “no pot ser un agent de referència al mercat, competitiu en tarifes, perquè no pot ser subvencionada, ni oferir el bo social per a les famílies que pateixen pobresa energètica”. El republicà va recordar, a més, que l'elèctrica municipal, en comercialitzar sobre el paper energia verda, “ha de comprar drets a les grans comercialitzadores”.

Coronas va assenyalar que de l'energia produïda per Tersa (la gestora pública de residus que fa de paraigua jurídic de Barcelona Energia) durant l'any 2019, per cada megawatt produït d'origen renovable, se'n van produir 15 fruit de la incineració. “Deixi de fer propaganda i posi's a gestionar; la idea original no és dolenta”, va resoldre.

“Barcelona Energia és més una altra plataforma de propaganda o publicitat que no pas un servei d'utilitat per als barcelonins”, va convenir Manuel Valls, de Barcelona pel Canvi, que va convidar l'executiu a rectificar “si s'han equivocat”.