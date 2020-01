Tossa de Mar, inundada per escuma marina

Escuma de mar a Tossa de Mar. FOTO: T. FERRAGUT / VÍDEO: AJUNTAMENT I T. F.

El temporal Glòria està colpejant Catalunya amb pluja, vent i neu, però el que no s’esperaven els veïns de Tossa de Mar (la Selva) és trobar-se els carrers plens d’escuma. Es tracta d’un fenomen natural, però “molt aparatós”, segons admet l’alcaldessa Imma Colom, que assegura que és la primera vegada que veu el fenomen. “Fins i tot la gent gran amb qui he parlat comenten que no havien vist mai res igual”, afegeix.

El fort vent i l’onatge va provocar dilluns a la nit que l’aigua de mar entrés al nucli urbà, i va inundar el passeig marítim i el nucli antic, segons explica el sergent de la Policia Municipal, Grau Gelpi. “L’afectació és important”, afegeix l’agent. El fenomen ha creat molta expectació entre els veïns, que s’han apropat al passeig marítim per observar-lo i les imatges s’han fet virals a les xarxes.

Aquesta escuma en l’aigua marina es produeix per “la presència de substàncies tensioactives derivades de la degradació de matèria orgànica que es troba de manera natural al medi marí”, segons explica l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) en un informe sobre aquest fenomen. L’escuma es forma per l’onatge, de manera que el nivell de presència de l’escuma depèn de com d’agitat es trobi el mar.

El temporal també ha provocat la inundació de baixos, la caiguda d’arbres i ha deixat sense llum alguns abonats, tot i que no hi ha ferits. El fort onatge també ha fet que una petita barca que era fora de l’aigua s’hagi encastat en un local.

Una altra de les afectacions té un caràcter més sentimental per a la població, que just celebra la peregrinació del Pare Pelegrí, que consisteix en una caminada de Tossa de Mar fins a Santa Coloma de Farners, a uns 30 quilòmetres, d'anada i tornada. Aquest dilluns unes 800 van acompanyar el rector, però no podran tornar a peu pel mal estat dels camins. L'alcaldessa ha explicat que han habilitat autobusos per recollir els pelegrins. No obstant això, la tradició s'ha pogut salvar. “El Pare Pelegrí i el Síndic sí que acabaran la peregrinació, però ho faran sols”.