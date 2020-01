Quan queixar-se de les molèsties d’un pis turístic acaba en una pallissa

Entrada a l'edifici on hi ha el pis turístic il·legal.

A Barcelona és habitual escoltar el testimoni de veïns de pisos turístics il·legals que es veuen obligats a conviure amb el moviment de maletes a tota hora, l'incivisme i el soroll dia sí, dia també. L'insòlit del cas d'una parella de veïns del barri del Born és que la història acaba en una pallissa a un d'ells per part d'un treballador del pis turístic. L'Ajuntament, que estava al corrent del cas i havia intentat tancar el pis, parla de "pràctiques mafioses" per part d'alguns actors i demana que els jutges col·laborin per agilitar la clausura d'aquests apartaments. També arremet contra la plataforma de lloguer vacacional Airbnb, on s'anunciava el pis, que no va retirar l'anunci malgrat els múltiples avisos dels veïns.

Tot comença quan la parella (30 i 34 anys, professor i productor cultural, respectivament) se'n va anar a viure a un apartament de lloguer al carrer de Tiradors. Va ser el maig del 2019 i la primera nit ja es van trobar amb una festa al pis del costat. Aquella nit i les tres següents, relata Xavi Buxeda. És qui posa veu al relat de la seva parella, que es recupera de l'ensurt i de la pallissa, amb cops i contusions a la cara i el tronc, que va rebre dissabte.

Són pisos petits, d'una habitació, explica Buxeda, i en teoria no haurien d'allotjar més de dues persones, "però de vegades en són quatre o cinc". La parella va comprovar a la pàgina web oficial que el pis era il·legal, no té llicència, i ho va denunciar al juny, poques setmanes després d'arribar. Però les successives visites d'inspectors municipals no han fet efecte. I no només això, sinó que un altre empleat de l'apartament va increpar en una ocasió dues inspectores.

També la Guàrdia Urbana ha estat avisada periòdicament durant aquest temps. Però, informats per la propietat del pis, quan arribava la patrulla no els obrien la porta. "Si jo soc a Londres de turista i es presenta la policia britànica obriria de seguida, però aquí ha arribat un punt en què es prenen Barcelona de broma i passen de tot, es comporten amb total impunitat", denuncia Buxeda.

La parella, en paral·lel, va contactar diverses vegades amb Airbnb perquè retirés l'anunci. "Els vam contactar per Twitter, per correu electrònic, tinc totes les còpies", assegura Buxeda: "però gens". Aquest diari ha contactat amb el portal i de moment no ha obtingut la seva versió dels fets.

Han passat les setmanes i els mesos, fins que Buxeda i la seva parella se'n van afartar i van col·locar un cartell informatiu a la porta del pis alertant de la il·legalitat. Un full que empleats del pis han retirat successivament fins dissabte. Quan la seva parella es va disposar a tornar-lo a enganxar a la porta, Buxeda va sentir crits i cops i, en sortir al replà, va trobar un home colpejant-lo. "No va parar fins que vaig treure el mòbil i vaig trucar a la policia", relata: "En veure que parlava amb els Mossos es va tancar al pis". Des de llavors, la parella està vivint a casa d'uns amics i asseguren que tenen por de tornar.

La tinenta d'alcalde d'Urbanisme de l'Ajuntament, Janet Sanz, ha denunciat aquest dilluns l'existència d'una vintena de propietaris de diversos pisos, que són "multiinfractors", i de les "pràctiques mafioses" d'algun d'ells que amenaça els veïns. "Que el fet que [la parella] faci mesos que denuncia acabi en una agressió és molt greu", ha dit. Sanz ha apel·lat a la justícia perquè busqui la fórmula per poder tancar els pisos turístics il·legals quan l'Ajuntament ho ha constatat. Una manera, ha dit, seria passar de la via administrativa a la penal, i que pogués haver-hi una ordre judicial i la policia els clausurés.

D'altra banda, la regidora s'ha referit a Airbnb com a "plataforma que dona cobertura a aquestes pràctiques mafioses". "Que ens diguin si estan a favor de la màfia o de l'Ajuntament". En el mandat passat, l'Ajuntament ja es va enfrontar al principal portal de pisos turístics i va aconseguir que, en teoria, retirés els anuncis d'habitatges que no tenen número de registre de Turisme de Catalunya.