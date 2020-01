Renfe fa fora tots els viatgers d’un tren a Montgat per excés de treball del maquinista

Tots els passatgers d'un tren de Rodalies que cobria la línia RG1 entre Figueres i l'Hospitalet de Llobregat han hagut de baixar dels vagons a l'estació de Montgat després de ser informats per megafonia que el comboi no continuaria el viatge, en direcció a Barcelona, amb viatgers a bord. El motiu: el maquinista havia completat el contingent d'hores del seu torn laboral abans que el tren arribés a la destinació. Renfe ha al·legat que la mesura procedia per "qüestions de seguretat" i ha assenyalat que el temporal que aquest dilluns afecta diversos punts de Catalunya ha tingut la culpa de retards i de diverses incidències que han afectat les previsions horàries.

Segons Renfe, sobre el paper hi havia marge perquè el maquinista completés tot el trajecte fins a l'estació de l'Hospitalet sense esgotar el seu contingent d'hores, però els retards en la línia han alterat la previsió. Renfe apunta que el desallotjament del tren a Montgat era la mesura menys onerosa per als usuaris, que s'han hagut de recol·locar en altres trens, posteriors, que cobrien les línies R1 i RG1.

El desallotjament del tren s'ha produït a les 8.34, "en plena hora punta, amb el tren ple", segons la mateixa Renfe, que calcula eren prop de 1.000 els usuaris afectats. "Les normatives de seguretat limiten el temps de conducció i el maquinista no el pot superar", ha informat la companyia.

Llavors, s'ha optat per fer baixar tots els viatgers a Montgat, on el maquinista, amb el tren buit, ha continuat el trajecte fins a Badalona. Renfe apunta que era la solució més àgil, ja que deixar els passatgers dins del tren a Montgat, obligava a aturar tot el trànsit de la línia fins a l'arribada d'un nou maquinista. "Hem limitat l'afectació a un sol tren", ha apuntat l'empresa.

Les afectacions ferroviàries causades pel temporal, amb episodis de fort onatge, s'han concentrat sobretot a la costa del Maresme.

L'episodi de Montgat s'ha sumat a les complicacions de la xarxa de Rodalies per l'atropellament d'una persona a l'estació de plaça Catalunya, a primera hora del matí. I al migdia, una fallada en el subministrament elèctric entre Mataró i Arenys de Mar ha agreujat, amb més retards, el servei d'aquesta línia de la costa.