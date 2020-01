El burrito de pollastre que triomfa a domicili

No seria estrany que el proper repartidor de Deliveroo que vegi per Barcelona, estigui escortant un burrito de pollastre de Gonzalez & Co a la motxilla. Aquest restaurant va servir a domicili l'any passat 25.000 burritos de pollastre, i es va convertir en el tercer menjar per emportar més repartit del món amb aquesta empresa, després del bol de poké de Powaka, un restaurant de París, i l'hamburguesa de formatge de Five Guys de Londres. Així ho explica Deliveroo en el seu rànquing del 2019, i Fran González, responsable d'aquest restaurant mexicà, corrobora la bona marxa del negoci. El secret, segons el propietari, és que el burrito arriba sempre calent al destí, uns 15 minuts després que s'hagi fet la comanda.

Entre els seus dos establiments, situats als carrers Consell de Cent i Còrsega, Gonzalez & Co va preparar 120.000 burritos l'any passat, dels quals 51.000 eren de pollastre, la seva fórmula més llaminera, i la meitat es van repartir amb aquest servei de repartiment de menjar a domicili. Les coses els van tan bé que esperen créixer un 30% aquest any i obrir el tercer restaurant amb el mateix segell el 2021, per cobrir la part alta de la ciutat.

Aquest plat tan demanat es pot personalitzar al gust del client fàcilment a través del web o l’aplicació de Deliveroo. El burrito se serveix amb arròs, fesols, pico de gallo i formatge, embolicat en una tortilla de blat, però es pot acompanyar amb guacamole, crema chipotle o extres de qualsevol dels seus ingredients. Aquesta facilitat per demanar el burrito al gust del comensal és una de les coses que valoren els clients, que li posen un 4,6 de nota a l'aplicació. Segons els seus números, aquesta firma serveix uns 70 burritos de pollastre al dia.

A més, es tracta d'un menjar que agrada a molts paladars i que arriba al destí sense perdre calor ni textura. Una entrega al punt que s'aconsegueix perquè als restaurants es preparen molt ràpid, i els riders de Deliveroo els lliuren amb celeritat, gràcies al seu servei prèmium de repartiment, explica González, que només treballa amb aquesta empresa de lliurament de menjar a domicili.

Per uns 15 euros de mitjana i amb un temps d'espera d'entre 15 i 20 minuts, qualsevol pot assaborir un àpat mexicà en la comoditat de casa i sense embrutar la cuina. Així es resumeix l'èxit de Gonzalez & Co. Per això han crescut un 50% el 2019 respecte a l'any anterior, quan ja apareixien a la llista del més repartit però ocupaven la setena posició. El menjar a domicili és un sector en auge, Deliveroo dirà quants burritos passejaran pels carrers de la ciutat aquest 2020.