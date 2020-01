Els traductors, indignats amb TV3 per demanar voluntaris per fer subtítols en diferents idiomes

La feina d’un professional s’ha de pagar, especialment si l’empresa per qui es treballa és pública. Seguint aquest principi la crida feta per TV3 demanant voluntaris per traduir els subtítols dels seus programes a diferents idiomes ha posat el crit al cel a les associacions de traductors.

La televisió pública catalana vol posar en marxa una prova pilot perquè els seus programes incorporin els subtítols en diferents llengües, com ara el castellà, anglès, àrab i amazic. Actualment només es troben en català. Segons explica la cadena al seu web, la iniciativa s’emmarca dins del projecte EasyTV, que vol atreure nou públic de diferents cultures. “El projecte EasyTV s’obre al fet que persones voluntàries col·laborin en la correcció dels textos generats per un traductor automàtic”, demana la televisió. No obstant això, afegeix que “lingüistes i traductors professionals verificaran els subtítols abans de publicar-los”.

L’Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya (APTIC) ha expressat el seu “malestar i perplexitat” davant la petició de la cadena pública. “Pensem que, amb l'excusa de la ‘participació ciutadana col·laborativa’, aquesta pràctica infravalora la feina dels professionals que podrien oferir un servei de qualitat i amb garanties”, ha respost a través de Twitter.

En una línia semblant s’han manifestat els traductors valencians. “Un projecte de subtitulació amb a) traducció automàtica i b) poseditors voluntaris mai no serà bona idea, ni tan sols si lingüistes professionals “validen” la seua feina. Doneu exemple, per favor”, ha criticat la Xarxa de Traductors i Intèrprets del País Valencià.

Una altra de les entitats que hi ha reaccionat és l’Associació de Traducció i Adaptació d’Espanya (ATRAE). “Condemnem aquestes pràctiques i recordem que el subtitulat és una feina especialitzada que ha d’encarregar-se i remunerar-se a professionals”, ha publicat a Twitter.

Diferents usuaris de la xarxa social també s’han afegit a les crítiques, alguns d’ells afegint-hi un polsim d’ironia. “Aviam què us sembla aquesta traducció del tuit: "Treballa gratis per nosaltres, tu fas la feina i nosaltres ens en aprofitem sense donar res a canvi”, responia l’usuari @Jordiq2.

Davant l’allau de crítiques, TV3 s’ha justificat, també per aquesta xarxa social, assegurant que l’objectiu és “posar a prova, fent un test, les eines de traducció en línia dels subtítols” i que un dels requisits del projecte, que és de caire europeu, és “que s’obri a la participació ciutadana, de manera col·laborativa”. Igualment, ha insistit en el fet que la feina dels voluntaris serà supervisada per lingüistes i traductors professionals, “la feina dels quals és insubstituïble”, rebla la cadena.