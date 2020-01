Cesc Escolà, el nou professor de gimnàs que ha sorprès els seguidors d’‘Operación Triumfo’

La nova edició d'Operación Triunfo arriba carregada de cares noves, tant entre els alumnes com en el jurat i el professorat. Cesc Escolà és el nou professor d'Educació Física, en substitució de Magalí Dalix i Gotzon Mantuliz, encarregats de les dues darreres temporades.

Aquest jove, de 27 anys, és graduat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport i ha estudiat un màster en Formació del Professorat. Amb més de sis anys d'experiència com a entrenador de fitnes, Escolà presumeix d'haver treballat als gimnasos amb més reputació de Barcelona, on imparteix principalment classes de zumba, body combat, step o aero dance. També fa de professor del Grau Superior de Condicionament Físic a l'Escola Sant Ignasi dels Jesuïtes de Sarrià.

Va néixer a Barcelona el 1992, però aviat la seva família se'n va anar a viure a Manresa. No havia treballat mai per a televisió, tot i que té un canal de YouTube on puja vídeos de les seves classes d'entrenaments. De moment, té menys d'un centenar de seguidors.

On sí que triomfa és a Instagram. El seu perfil en aquesta xarxa social està a punt d'arribar als 16.000 seguidors i acostuma a publicar fotos dels seus amics, de les seves classes, dels seus viatges i, sobretot, retrats seus.

Diversos amics de professió van veure una oferta de feina que s'adequava al perfil de Escolà i el van animar a presentar-s'hi com a candidat. No sabia de què es tractava. Li van trucar al cap de pocs dies i li van fer una entrevista en la qual la principal prova era saber si tenia vergonya. “Em van explicar que si superava la resta de proves passaria a formar part d'un programa de televisió que s'emetria en directe, però no em van dir quin”, va explicar en una entrevista al diari Nació Manresa. Uns mesos després, li van revelar que es tractava del concurs de música més popular de la productora Gestmusic.

A partir d'ara, Escolà despertarà els concursants de dilluns a dijous amb classes de gimnàs, fitnes i ioga, que es poden veure a través del vídeo en directe que retransmet el programa al seu canal de YouTube. El seu objectiu és que els 16 concursants "prenguin consciència de la seva força i li donin importància als bons hàbits alimentaris perquè és el que els millorarà el dia a dia a l'Acadèmia i en les seves vides”, com va comentar en la presentació d'OT 2020 de dijous passat.

De moment, la seva principal admiradora és Lucía Caram, una monja coneguda per les seves simpaties cap a polítics catalans com Artur Mas i Xavier Trias. La religiosa va enviar un vídeo al jove, que coneix des que era petit, perquè fos emès durant el xat del programa: "El millor que ens podia passar i que li podia passar a Operación Triunfo era tenir un professor com tu. Et desitjo tot el millor i que es preparin tots perquè els donaràs canya".