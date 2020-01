El Barça supera el Reial Madrid com el club amb més ingressos del món

Títols i finances de vegades agafen camins divergents. Mentre els aficionats del FC Barcelona assisteixen a una greu crisi institucional després de la derrota del seu equip en la semifinal de la Supercopa, l'estudi Football Money League, elaborat per Deloitte corona els culers com el club amb més ingressos del món, destronant el Reial Madrid de la primera posició.

L'equip blaugrana va incrementar la seva facturació un 21,7% durant la temporada 2018-2019 fins a aconseguir vendes per valor de 840,8 milions d'euros. L'augment dels ingressos de l'equip liderat per Leo Messi es pot atribuir, segons la consultora, al canvi en el seu enfocament comercial en activitats com el marxandatge i la concessió de llicències. "Reconeixent el poder de la seva marca, el club ha agafat més control de les seves operacions, en lloc de dependre de tercers per a aquests serveis", destaca Deloitte.

En el cas del Reial Madrid, els ingressos amb prou feines van créixer un 0,9%, fins als 757,3 milions, en la primera temporada sense Cristiano Ronaldo. La tercera posició en la classificació de riquesa econòmica la conserva el Manchester United, amb unes vendes de 711,5 milions, la quarta plaça és per al Bayern de Munic, mentre que el PSG arrabassa al Manchester City la cinquena posició. Entre els 20 clubs amb més ingressos també hi ha l'Atlètic de Madrid. Els matalassers, amb una facturació de 367,6 milions conserven la 13a plaça del rànquing.

"Tot i que el rendiment esportiu juga un paper important en els ingressos, la gestió comercial i financera d'equips com el Barça o el Reial Madrid és una referència per a altres institucions del futbol europeu i mundial", destaca Concha Iglesias, sòcia responsable d'Esports a Deloitte. "Reduir la dependència dels ingressos per retransmissió i centrar-se en l'explotació dels seus actius (continguts, marxandatge, instal·lacions, etcètera) ha estat l'estratègia que ha donat més bons resultats als clubs que lideren la classificació", afegeix.

El negoci que envolta el futbol continua creixent de manera imparable. Els 20 clubs amb més facturació del món van acumular 9.283 milions d'euros en ingressos durant la darrera temporada, experimentant així un creixement interanual del 12%, la qual cosa suposa un nou rècord històric.