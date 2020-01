La plantilla de TV3 demana que les instal·lacions de la cadena no siguin utilitzades per a “actes de partit”

Els consells professionals i el comitè d'empresa de TV3 es van reunir aquest dilluns amb la direcció de la cadena per abordar les polèmiques suscitades per les recents entrevistes al president de la Generalitat, Quim Torra, i a l'expresident Jordi Pujol . Els òrgans representants de la plantilla han demanat que la direcció “recordi als visitants polítics que no s'ha d'utilitzar la televisió pública per als actes de partit”.

Aquesta sol·licitud dels professionals de TV3 és una reacció a les crítiques que va rebre l'edició del programa FAQS del 4 de gener, quan el grup parlamentari de Junts per Catalunya va irrompre en el plató durant l'entrevista a Torra per dona-li suport després de l'acord de la Junta Electoral Central d'inhabilitar-li com a diputat. “La difusió a les xarxes que el mateix grup polític va fer amb fotografies dels camerinos i del plató va comprometre la imatge del programa”, asseguren els representants de la plantilla en un comunicat. Torra va finalitzar la seva intervenció al programa amb una ovació en peus per part del públic assistent.

Els consells professionals de TV3 i el seu comitè d'empresa també han destacat en un comunicat que la participació de Jordi Pujol diumenge al programa 30 minuts sobre ajudes al desenvolupament “no blanqueja” la figura del fundador de CDC, malgrat estar investigat per frau fiscal, i el seu partit, per finançament irregular. “La presència de l'expresident de la Generalitat en el reportatge és prescindible, encara que no creiem que «blanquegi» la seva figura”, assegura el comunicat. Els representants de la plantilla consideren que “de la mateixa forma que la televisió pública ha d'informar dels fets investigats per la justícia entorn de la figura de Jordi Pujol i del seu entorn, la seva situació no li invalida per tenir un lloc en altres informacions, sempre que siguin enriquidores”.

El director de TV3, Vicent Sanchis, va mostrar el seu malestar pel tractament que havia realitzat EL PAÍS sobre les qüestions plantejades pels consells professionals i pel comitè d'empresa de la cadena, perquè donava a entendre, segons la seva opinió, que els treballadors de la televisió havien criticat el contingut de 30 minuts i de FAQS.