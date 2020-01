La plantilla de TV3 demana explicacions a la direcció per les entrevistes a Torra i a Pujol

La televisió pública catalana torna a ser focus de polèmica. TV3 emetrà aquest diumenge una entrevista amb l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol que ha suscitat crítiques per part dels partits de l'oposició però també des d'una de les formacions del Govern, ERC, i des de nombrosos actors del sector de la comunicació. La trobada amb Pujol s'emmarca en un reportatge del programa 30 minuts sobre els ajuts internacionals al desenvolupament. Els retrets a 30 minuts lamenten que l'entrevista amb l'expresident no se centri en el frau fiscal comès per ell i per la seva família, ni en el finançament irregular del que fou el seu partit, Convergència Democràtica de Catalunya. “A veure si el següent [programa] és per parlar del 3%”, va escriure a Twitter el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián.

El comitè d'empresa de TV3, el Consell Professional d'Informatius i el Consell Professional de Programes de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) demanaran explicacions en una reunió amb el director de TV3, Vicent Sanchis, “per la polèmica entrevista amb Pujol i pel FAQS”. Un portaveu del Consell Professional d'Informatius de TV3 confirma a EL PAÍS que la reunió amb Sanchis es farà aquest dilluns. FAQS, un dels programes estrella de la televisió pública catalana, va emetre dissabte 4 de gener una entrevista d'urgència amb el president de la Generalitat, Quim Torra, arran de la inhabilitació per ocupar el seu escó de diputat que va dictar la Junta Electoral Central (JEC). Aquell mateix dissabte, la majoria al parlament català va aprovar una resolució que qualificava la mesura de la JEC d’“intent de cop d'Estat”.

La intervenció de Torra al FAQS va ser acompanyada d'una ovació dreta del públic del programa i de la presència dels membres del grup al Congrés de la seva formació política, Junts per Catalunya. El grup parlamentari, capitanejat per la diputada Laura Borràs, es va apropar a les instal·lacions de TV3 per donar suport a Torra, entrant fins i tot al plató per abraçar-lo i donar-li ànims davant l’“intent de cop d'Estat”. La JEC va deixar clar tres dies després que el seu acord fa referència a la condició de diputat de Torra, i que és decisió del parlament si aquest pot continuar com a president. Torra espera la sentència ferma del Tribunal Suprem sobre la seva condemna a un any i mig d'inhabilitació per desobeir la JEC durant la campanya de les eleccions generals d'abril de 2019.

FAQS és un programa d'actualitat creat per la productora El Terrat, fundada per Andreu Buenafuente i venuda aquest desembre al grup Mediapro. El contingut de FAQS gira eminentment entorn de qüestions vinculades al procés. En l'edició d'aquest dissabte passat, els convidats de FAQS van ser majoritàriament personatges destacats de l'independentisme català però també basc: Aamer Anwar, advocat de l'exconsellera Clara Ponsatí i conegut per les seves dures opinions sobre Espanya, que ha definit com un “estat feixista”; el jutge i exsenador d’ERC Santiago Vidal; Artur Junqueras, pare del líder d’ERC a la presó Oriol Junqueras; Montserrat Bassa, germana de l'exconsellera a la presó Dolors Bassa i diputada d’ERC; Bel Pozueta, diputada de Bildu; Enrique Santiago, secretari general del Partit Comunista d’Espanya; i José Zaragoza, diputat del PSC.

Biaix entre informació i opinió

30 minuts va obrir la caixa dels trons el 7 de gener quan va anunciar que Pujol trencaria avui “un llarg silenci mediàtic” per valorar les protestes de 1994 que exigien que un 0,7% del pressupost de la Generalitat es destinés a ajuts a països en vies de desenvolupament. L'entrevista a Pujol a 30 minuts se suma a la de veus crítiques amb aquella etapa del seu govern, com la del diputat dels comuns Jaume Asens o la de l'economista i activista Arcadi Oliveres.

El Consell Professional de Programes de la CCMA va emetre el novembre passat un comunicat intern en el qual alertava que la programació de TV3 se centra de forma excessiva en l'actualitat política, i que la cadena no defineix de manera adequada la separació entre informació i opinió. Segons va avançar el diari Ara, aquest òrgan de control dels continguts dels mitjans públics catalans mostrava la seva “preocupació per l'ús indiscriminat de la informació i de l'opinió en aquests programes que no són estrictament informatius, sinó que tracten la informació des d'un punt de vista de l'entreteniment”. El Consell Professional de Programes també va criticar “el biaix que es deriva d'aquesta falta de definició nítida entre informació i opinió, que compromet la percepció d'independència d'uns mitjans públics i el seu prestigi davant tota la societat.”