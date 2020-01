Cinc botigues d’antiguitats de Barcelona

Segells, monedes, còmics, llibres, rellotges, mobiliari o joguines antigues. Són alguns objectes que podeu adquirir a les botigues d’antiguitats: llocs on es fa una important tasca de manteniment del patrimoni i on es poden trobar relíquies variades, particulars i a vegades també estranyes i curioses. Tot seguit us presentem cinc establiments de Barcelona, més enllà dels de la fira de Bellcaire (Els Encants, a Glòries), on podreu descobrir objectes únics amb els quals decorar la casa, recuperar experiències del passat o simplement sentir el pes de la història a les vostres pròpies mans.

Petits Encants

“Des dels 16 anys vaig començar a col·leccionar rellotges i des de llavors no he pogut parar”, comenta Francesc Raich, un tècnic agrícola que fa més de dues dècades va decidir canviar de feina i obrir una botiga: Petits Encants, atapeïda d’objectes antics. Nodrint-se de la subhasta, l’adquisició de productes buidant pisos i la compra als Encants, l’establiment té una oferta molt variada, des de màquines d’escriure i instruments musicals a telèfons i miralls dels anys trenta. Pel que fa al perfil del comprador, Raich explica que “els turistes cada vegada entren i compren més”. Carrer de les Basses de Sant Pere, 24.

Palau Antiguitats

La botiga va obrir les portes el 1986, quan Lola Palau va fer el pas de col·leccionista a antiquària. Des de fa gairebé 20 anys, l’historiador de l’art Albert Martí Palau, el seu fill, va agafar el relleu generacional i va continuar amb passió l’amor pel món de les antiguitats, especialment pel mobiliari d’època, el gravat i el dibuix antic. Especialistes en les figures de Goya i Fortuny, museus com El Prado o el MNAC sovint compren algunes de les seves obres i actualment disposen d’una interessant exposició: Lluna i ocell, sobre el centenari de l’arribada de l’home al satèl·lit. Gràcia, 1.

Aquiles

Un antiquari peculiar i sobretot, molt personal, situat en un dels carrerons del Gòtic. “A la botiga hi tinc tot el que m’agrada i el que voldria comprar”, apunta Aquiles, propietari de l'establiment que rep el seu nom. Les càmeres, les joguines antigues (cotxes de corda i nines, principalment), els globus terraqüis, els bastons i les pipes d’època són alguns dels captivadors objectes que s’hi poden trobar, sempre a la recerca de nous propietaris. Encara que no tingueu res per comprar en ment, sempre val la pena entrar al local per inspeccionar les seves prestatgeries, plenes d’encant. Però, atenció: potser sou seduïts i sortiu amb alguna cosa sota el braç... Carrer de la Palla, 10.

Clavell & Morgades

La tercera generació de la família Clavell regenta una botiga d’antiguitats situada al centre de Barcelona que s’ha convertit en un autèntic lloc de trobada per als amants de l’art. Dedicada a les arts decoratives, especialment a la ceràmica, el ferro i el moble de l’època medieval fins al segle XVIII, Clavell & Morgades reuneix una gran col·lecció de peces rares de catalogació complicada. Amb la idea que un antiquari no és tan sols un intermediari o assessor, Clavell & Morgades pretén conscienciar de la importància de la història que s’amaga en els objectes. Com s’explicita al web de la botiga, les antiguitats també "són presents en segles d'àpats familiars, discussions, nits de copes i sopars per a dos”. Carrer de Girona, 29.

Loval Antigüedades

Experts en antiguitats orientals, Loval Antigüedades té una àmplia selecció d'armadures i cascos de samurais (kabutos), quimonos, màscares i inros (caixes tradicionals japoneses per guardar petits objectes). "Avui en dia és impossible especialitzar-te completament en el sector", comenta Ferran López, propietari de la botiga. És per això que també disposa d'antiguitats d'altres tipus, encara que bona part se centren en la pintura europea del segle XIX. "Pel que fa a la venda, cada cop treballem més amb les plataformes digitals, i és una llàstima que sigui així, perquè es perd l'encant d'anar a la botiga de manera presencial i deixar-se aconsellar per un expert", explica López. Carrer de la Palla, 13.