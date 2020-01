Els autors de l’exigent test de la Guàrdia Urbana suspenen en ortografia

Les 50 preguntes de la prova de cultura general de la Guàrdia Urbana, que han fulminat un 88% dels aspirants al cos policial, no prediquen amb l'exemple. Els enunciats de l'examen que, per exigent, s'ha fet viral a la xarxa i ha motivat molts ciutadans a intentar superar-lo tenen algunes faltes d'ortografia i incoherències en l'estil. Algunes passen més desapercebudes però d'altres freguen la línia dels errors imperdonables.

"Perquè va guanyar el premi Pulitzer al 2016 el fotògraf Iannis Behrakis mort aquest any 2019?", diu la pregunta número 27. No farem cap espòiler sobre la resposta, però el perquè hauria d'anar separat: l'oració que planteja la incògnita és clarament una interrogativa directa. Segurament molts dels examinats van adonar-se de la incorrecció: malgrat que només va passar la prova un 12%, el 60% tenien estudis superiors i la lliçó dels perquès s'explica a l'institut.

Mònica Terribas és presentada al text com a Mònica Terribes i el nom de J. K. Rowling està escrit com l'escriurien alguns millennials a WhatsApp: Jk Rowling. Zurbarán i Tàpies han perdut l'accent i José Luis Sampedro n'ha guanyat un (Luís). A Carlos Ruiz Zafón li han tunejat el cognom. Els aspirants a guàrdies urbans van conèixer l'escriptor amb el que seria, per reconeixible, un mal pseudònim per a un concurs literari: Zafont. En una opció de resposta Galileu Galilei té el nom catalanitzat. Un altre personatge històric, Cristòfor Colom, apareix com a Cristóbal Colon (la forma en castellà, però amb l'accent escapçat).

Els topònims Málaga, Francia i Corea del Sur surten en castellà. El primer, en una pregunta sobre museus: "En el 2019, quin museu nacional compleix 200 anys de la seva inauguració?". La construcció de la pregunta no és la més àgil i el 2019 pateix la càrrega d'una preposició innecessària. A Tallinn, capital d'un país bàltic, els redactors de l'examen li han escapçat l'última n i s'han empassat l'accent de Kíev, capital d'Ucraïna (han escrit Ucrania), on no es van celebrar els jocs d'hivern del 2018. Arribats a aquest punt de l'article, us donem una mica de peixet en aquesta pregunta.

El text treu pompositat al Gran Teatre del Liceu, que es presenta sense l’adjectiu

Inconsistències en majúscules, minúscules, cometes i cursives són alguns altres dels hàndicaps d'un text que treu pompositat al Gran Teatre del Liceu, que es presenta sense adjectiu. El llibre La colmena és esmentat sense cometes ni cursiva, amb l'article en minúscula. En canvi, l'obra It de Stephen King o Dan Brown (us donem un cop de mà descartant les altres dues possibles respostes) l'han escrita tota en majúscules i amb cometes dobles. L'Equador, l'Argentina, l'Uruguai i el Perú es presenten com a possibles països que fan frontera amb el Brasil, però tots sense l'article que els correspon. Una referència més local, Montjuïc, surt dues vegades, una sense dièresi. L'última pregunta parla de La Marató de TV3, que l'any passat no es va dedicar a les tetraplegies. Abans de córrer a agafar el boli vermell, a tetraplegies no hi falta cap accent, s'escriu així. Compte amb la ultracorrecció, que al final ens restarà punts!