Aprovaries el test de cultura general de la Guàrdia Urbana?

El 88% dels aspirants a agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona han suspès la prova de cultura general en la convocatòria del 2019. En concret, dels 3.903 candidats que es van inscriure a les oposicions per entrar a la policia barcelonina, només la van superar 477. Del 88% dels aspirants que ha suspès l'examen de cultura general, un 60% té estudis superiors i fins i tot universitaris.

En la prova de cultura general no hi ha un temari concret per estudiar i pot aparèixer una pregunta de qualsevol àmbit. I tu, aprovaries l'examen?

