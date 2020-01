Arrenca el desmantellament del mercat de l’Abaceria

Les estructures de les bastides començaran a enfilar-se per les dues naus laterals del mercat de l’Abaceria de Gràcia a partir d’aquest dimarts, quan s’iniciarà la desconstrucció del mercat vell. El projecte inicial de demolició va ser retirat davant l’evidència que només de la coberta s’havien de retirar 9.000 metres quadrats de planxes d’amiant i per l’exigència dels veïns —que van constituir una plataforma de residents i comerciants— de garanties en la manipulació d’un material que pot alliberar partícules de fibrociment que són cancerígenes.

El primer projecte de demolició es va adjudicar a l’empresa AGD per un import de 50.000 euros. El juliol passat, l’Institut de Mercats de Barcelona va licitar les noves condicions del projecte —molt més complex— per 655.000 euros i una previsió de cinc mesos d’execució. La licitació va quedar deserta i només es va presentar una empresa que no va aportar la documentació correctament. Mercats va instar l’empresa —la mateixa que inicialment havia de desmuntar l’estructura— a corregir els problemes de la documentació. Finalment, i davant la proximitat del Nadal, Mercats va optar per iniciar els treballs una vegada passessin les festes.

La desconstrucció exigeix, d’entrada, la construcció d’una gran estructura que confinarà el sostre del mercat per poder retirar les plaques d’amiant. I es faran en tres etapes. Una primera en què s’aixecaran bastides al llarg de les dues naus laterals de l’Abaderia —la de travessera de Gràcia i la de Puigmartí—, que es tancaran amb unes altres bastides que es col·locaran dins l’estructura de la nau central a través de les finestres d’aquestes parets. El tancament de l’estructura de les bastides es farà amb una làmina de prolipropilè. A l’interior d’aquestes dues grans bombolles es col·locaran uns sistemes d’extracció de l’aire per evitar que les partícules de fibrociment puguin sortir a l’exterior. La primera que es desmuntarà serà la nau que dona a la travessera i, en un segon pas, la de Puigmartí.

En la tercera fase, les bastides es col·locaran al llarg de la nau central per confinar-la amb l’envelat de prolipropilè i retirar les planxes d’amiant de la coberta. Abans de començar la retirada efectiva de les planxes, es faran proves de soroll, ja que els sistemes d’extracció de l’aire hauran de funcionar les 24 hores del dia. En total, la desconstrucció de la coberta del mercat hauria d’estar a punt en dos o tres mesos, segons els plans de l’Institut de Mercats.