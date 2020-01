Un clam per la igualtat en la Cavalcada de Reis més sostenible

Un clam per la igualtat i contra la discriminació va recórrer aquest diumenge Barcelona des que Ses Majestats els Reis Mags d'Orient van posar el peu a la ciutat. Amb prou feines passaven uns minuts de les quatre de la tarda quan el pailebot Santa Eulàlia arribava al moll de la Fusta de Barcelona. A dins, Melcior, Gaspar i Baltasar saludaven sense parar els milers de nens que els esperaven, carta en mà, als peus de l'embarcador. Al davant, un bany de masses en una colorista cavalcada pel centre de la ciutat, tones de caramels a l'aire i milers de desitjos guardats en un sobre.

El rei Baltasar va rebre, de mans de l'alcaldessa Ada Colau, les claus de la ciutat, i va reivindicar el respecte i la generositat dels nens en un discurs que, per primera vegada, va recaure en la veu del rei negre. “Als Reis ens agrada molt que compartiu les joguines i que jugueu. I també ens agrada que demaneu jocs que no siguin violents ni sexistes”, va dir Sa Majestat. Des del protagonisme de Baltasar fins a les paraules d'una eufòrica alcaldessa, Ada Colau, la jornada es va caracteritzar per la crida a combatre la discriminació i encoratjar el respecte i la igualtat. “Es poden demanar joguines grans, petites, de tots els colors, perquè no hi ha joguines per a nens i per a nenes. Totes les joguines són per a tothom”, va apuntar Colau. I va concloure: “Com a ciutat, desitgem que cap nen no passi gana, que cap no pateixi discriminació enlloc del món.”

L'alcaldessa també va aprofitar per defensar que, com a ciutat, estan “intentant” portar-se bé, tot i que va admetre que queda “feina per fer”. “Estem traient cotxes. Volem menys contaminació, una ciutat més verda i saludable. Una ciutat acollidora on tothom pugui trobar casa seva”, va apuntar, tot just cinc dies després de posar en marxa la zona de baixes emissions, que prohibeix circular per Barcelona als cotxes més contaminants.

La cavalcada, de fet, també ha estat la més sostenible, segons els organitzadors, incorporant innovacions tecnològiques per reduir el nombre de generadors i ampliant els dispositius que funcionen per bateries. La carrossa de la patge Estel, que conté l'estrella que guia els Reis, per exemple, estava il·luminada amb llums LED.

Majestats amb semblances raonables Darrere de les seves sumptuoses vestimentes, els Reis d'Orient s'assemblaven a personatges coneguts de Barcelona. L'espigolat Gaspar, amant de la cultura, tenia un aire al tinent d'alcalde Joan Subirats. Melcior, el més hàbil en sortir del vaixell que els va portar a terra, recordava, pels seus ulls de color d'ametlla, al fundador d'Open Arms, Oscar Camps. Baltasar també s'assemblava, en els seus dots escènics i d'interacció amb els nens, a l'actor Babou Cham.

Baltasar va ser un dels reis més aclamats i va saludar xocant les mans els milers de petits congregats al moll de la Fusta. Tot just començar el recorregut, una nena li va lliurar la carta i el seu xumet, del qual havia aconseguit desenganxar-se pocs dies abans, segons el seu pare. Una altra, feta un sac de nervis, va entregar al rei negre una carta gegant embalsamada en purpurina en què es podia llegir “Pau i Amor”.

Però Melcior i Gaspar tampoc no es van quedar enrere pel que fa a popularitat. El Niraj, de 10 anys, es va apropar corrent a Melcior per preguntar-li què volia que li deixés per sopar. “Xocolata”, va respondre. "Però blanca o negra?", va insistir el nen, obnubilat per la presència del rei tan a prop. "Totes dues", va dir somrient Sa Majestat. L'eufòria col·lectiva va arrasar també amb l'alcaldessa Colau, que va ser aclamada pels assistents. Durant la cavalcada també es van repartir cinc tones de caramels.

Entre les milers de cartes recollides, els nens van optar majoritàriament per cenyir-se a enumerar les joguines que volien. Algun, més sincer, admetia haver-se portat "regular". Com la Valeria, que prometia portar-se "molt millor" l'any que ve i demanava "plastilina i jocs d'escriure". El Guillem també optava per l'honestedat —"m'he portat bastant bé; no molt, però bastant"— i acompanyava la seva llista de peticions amb un collage amb les imatges de les joguines i el preu corresponent. Hi va haver qui, com la Lucía, que va demanar "felicitat i que Maduro se'n vagi del govern de Veneçuela". D'altres, més grandets, també van demanar als Reis Mags "la independència de Catalunya".

La cavalcada, que va comptar amb una posada en escena futurista en què la il·luminació de carrosses i vestuari van acaparar l'atenció, va comptar amb la participació de 1.200 persones i va recórrer cinc quilòmetres. Segons la Guàrdia Urbana, unes 950.000 persones van assistir a la cavalcada.