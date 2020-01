Què puja i què baixa de preu el 2020?

Diversos vehicles creuen aquest dimecres els antics peatges de l'AP-7 a Sagunt (València). EFE | ATLAS

L’any 2020 ha començat aquest dimecres amb pujades, per exemple als bitllets de Renfe o les autopistes de peatge, però també amb baixades, com la del gas natural o la de les autovies que des d’avui gestiona el Ministeri de Foment, l’AP-7 entre Tarragona i Alacant i l’AP-4 Sevilla-Cadis, que ja són gratuïtes. A més, a falta que ERC decideixi aquest dijous en el consell nacional el vot en la investidura de Pedro Sánchez i que aquest aconsegueixi els vots necessaris per formar Govern, el PSOE i Unides Podem (UP) van anunciar dilluns un acord que, de realitzar-se, portarà alguns canvis al sistema tributari espanyol: alces de l’IRPF a les rendes de més de 130.000 euros —afecta menys de l’1% dels contribuents—, un tipus mínim del recàrrec de l’impost de societats del 15% o nous impostos, com ara la taxa Google. Les principals novetats que porta aquest nou any són:

S'encareix el bitllet de Renfe

Renfe apuja el preu dels bitllets de tots els seus trens el 2020, de manera que el de l’AVE convencional s’encarirà un 1,10% i els de Rodalies i regionals s’incrementaran un 1%. No obstant això, les targetes multiviatge (de 10 o més) no experimenten increment. Es tracta de la primera pujada que el bitllet dels trens AVE registra en tres anys, i la primera des del 2015 en el cas de Rodalies. La bona notícia és que el 6 d’abril s’estrena l’AVLO, l’AVE low cost de Renfe, amb el qual es podrà viatjar entre Madrid i Barcelona des de 10 euros. Els autobusos i el metro, això sí, no experimenten grans canvis i fins i tot descendeixen. En el cas de Barcelona, el bitllet senzill passa de 2,20 a 2,40 euros; el nou abonament de 10 viatges (T-Casual) puja de 10,20 a 11,35 euros i la targeta mensual (T-Usual) baixa de 54 a 40 euros. A Madrid, es mantenen els preus, excepte per als jubilats, l’abonament mensual dels quals es redueix en 3 euros, fins als 9,30.

Pugen els peatges, però l’AP-7 i l’AP-4 són gratis

El preu mitjà del peatge de les autopistes que conformen la xarxa estatal puja un 0,84% des d’aquest dimecres. La pujada s’aplica a totes les autopistes dependents de l’Administració General de l’Estat, excepte a les nou que van ser rescatades pel Govern central en fer fallida durant la crisi —entre les quals, les radials de Madrid— i que actualment gestiona el Ministeri de Foment. La bona notícia és que s’ha aixecat el peatge dels dos trams de l’AP-7 entre Tarragona i Alacant i de l’AP-4 Sevilla-Cadis, que ja són gratuïts. Des d’avui, de fet, els cotxes estan circulant per aquestes vies amb les barreres dels peatges aixecades.

Baixen les taxes aeroportuàries

Les taxes aeroportuàries baixen un 1,44% a partir del març, cosa que, unida a la constant guerra de preus de les aerolínies de baix cost, com ara Ryanair, Easyjeat o Iberia Express,ls aventura pocs canvis desagradables per als que viatgin amb avió.

El gas baixa lleugerament

La Tarifa d’Últim Recurs (TUR) de gas natural baixa des d’aquest 1 de gener un 4% de mitjana respecte a l’últim trimestre d’aquest any, després d’estar els dos últims trimestres del 2019 congelada. D’aquesta manera, la factura per als consumidors TUR 1 (consums anuals inferiors a 5.000 kWh) descendirà un 3,3%, mentre que la dels consumidors TUR 2 (consums anuals entre 5.000 kWh i 50.000 kWh) caurà un 4,2%. Aquestes tarifes s’actualitzen cada trimestre.

Tres trams per al preu de la llum

El canvi que més notaran els contribuents en el rebut de la llum serà el nou sistema de fixació de preus, que variaran en funció de l’hora del consum. Ara hi ha tres trams amb diferents preus: el barat (de 12 de la nit a 8 del matí); el car (de 10 del matí a 2 de la tarda i de 6 de la tarda a 8 de la nit, i tot el cap de setmana i dies festius), un 50% més costós que el barat; i l’intermedi (en la resta d’hores), un 20% més costós que el barat. Posar la rentadora a una determinada hora o programar la calefacció elèctrica pot suposar un estalvi considerable. Aquests horaris afecten els qui tinguin tarifa regulada o PVPC (preu voluntari al petit consumidor).

Telefonia i Internet es mantenen

L’auge de les marques de baix cost (O2, MásMóvil, Amena, Pepephone, Lowi o Digi, entre d’altres) continuarà pressionant a la baixa els preus dels paquets de serveis (fix, mòbil, Internet i dades), sobretot els que no tenen televisió o futbol inclòs. Telefónica pujarà a partir del 15 de febrer del 2020 serveis complementaris com ara les trucades a tres, la desviació de trucades, la restricció de trucades, el manteniment o el contestador.

Impostos: noves taxes i pujades de l’IRPF per a rendes de 130.000 euros

Si Pedro Sánchez aconsegueix la investidura en les sessions convocades al Congrés per als dies 4, 5 i 7 de gener i es forma el primer Govern de coalició a Espanya des del final de la dictadura, el nou Executiu reprendrà algunes de les mesures acordades per als frustrats Pressupostos del 2019. Entre aquestes mesures hi ha apujar l’IRPF a les rendes altes (dos punts per a rendes de més de 130.000 euros i quatre punts per sobre de 300.000 euros) i una tributació mínima d’un 15% en l’impost de societats. Així mateix, veuran la llum la taxa Google —un gravamen sobre determinats serveis digitals que afectarà les grans plataformes tecnològiques— i la taxa Tobin —un recàrrec a les transaccions financeres—.

Baixa l’IVA en productes d’higiene femenina i serveis veterinaris

Una altra de les mesures que pretenen dur a terme el PSOE i Unides Podem si aconsegueixen finalment formar Govern és abaixar l’IVA dels serveis veterinaris del 21% al 10%. El mateix recàrrec s’aplica actualment als productes d’higiene femenina, que tots dos partits pretenen deixar en el 4%. «Abordarem la desactivació del que es denomina taxa rosa, és a dir, l’increment de preu d’un mateix producte quan es tracta d’una versió femenina», esmenta l’acord presentat per tots dos partits el 30 de desembre, que fixa «abordar la fiscalitat amb perspectiva de gènere».

Pujada als productes processats?

Un altre dels aspectes que recull l’acord entre les formacions d’esquerres és la revisió de la taxació d’«els aliments utraprocessats o rics en greixos i sucres». De moment, cap dels partits ha desgranat com s’articularà això, però tots dos semblen d’acord a gravar més aquest tipus de productes. Una mesura en aquest sentit ja es va posar en marxa el 2017 a Catalunya. Aquesta comunitat va aprovar un impost a les begudes ensucrades envasades que li va permetre recaptar més de 40 milions d’euros el 2018, però la taxa va ser anul·lada el juliol passat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Sous d’empleats públics i pensions

El Govern central ha promès als empleats públics una alça mínima el 2020 del 2% (més un 0,3% de fons addicionals), que calcula que tindrà un cost de 3.264 milions d’euros. Això sí, com la resta d’emoluments que depenen del Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) hauran d’esperar que el Govern es constitueixi i deixi d’estar en funcions, encara que la pujada s’aplicarà amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener. L’Executiu també s’ha compromès a apujar les pensions un 0,9% el 2020 quan es constitueixi. Això sí, canvien a pitjor les condicions de jubilació. A partir d'aquest 1 de gener, l’edat per retirar-se es retarda fins als 65 anys i 10 mesos, dos mesos més que actualment, si no s’ha cotitzat prou. Per rebre tota la paga amb 65 anys farà falta haver cotitzat 37 anys, tres mesos més que el 2019.

Salari mínim interprofessional

El Gabinet de coalició que es perfila també ha insistit a tornar a apujar l’SMI de manera acordada amb els empresaris i sindicats. La intenció de tots dos partits és augmentar el salari mínim fins a assolir progressivament el 60% del salari mitjà a Espanya, tal com recomana la Carta Social Europea, la qual cosa previsiblement l’elevaria fins als 1.200 euros al final de la legislatura. Aquest any l’alça es podria situar a prop dels 1.000 euros. El 2019, l’SMI ja es va incrementar dels 736 als 900 euros, un 22,3%.

Autònoms

Per als autònoms, el possible nou Govern projecta una millor cobertura i la gradual equiparació dels drets d’aquest col·lectiu amb els dels treballadors per compte d’altri. En detall, tant el PSOE com Unides Podem miren de crear un sistema de cotització per ingressos reals, sobre la base de la informació fiscal, que els comportarà més protecció social en cas d’atur, malaltia o jubilació. Aquest any, a més, no es preveuen alces en la base mínima de cotització, ara situada en els 944,35 euros al mes i a la qual s’acullen el 90% dels autònoms.

Puja l’IBI en 1.005 municipis

Aquest any es preveu l’actualització dels valors cadastrals en 1.092 municipis, dels quals 1.005 seran revisats a l’alça i els 87 restants registraran descensos. Entre els que pugen hi ha capitals de província com Girona, Valladolid, Còrdova, Terol, Palència, Cadis, Jaén, Logronyo, Granada, A Corunya, València, Lugo, Huelva, Sevilla, Osca i Tarragona. I els que descendeixen són Castelló, Saragossa i Guadalajara. Tant la pujada com la baixada mitjana en què es traduirà l’import que paguen anualment els propietaris d’habitatges, locals i terrenys per l’impost de véns immobles serà del 3%. I l’increment màxim no superarà el 5%. No obstant això, els Ajuntaments poden després variar el tipus de l’IBI per compensar a l’alça o a la baixa l’impost.

I Correus s’encareix

El segell de Correus per enviar cartes i targetes postals normalitzades i de fins a 20 grams de pes a destinacions nacionals puja aquest 2020 un 8,33%, de manera que passarà a costar 0,65 euros. Els segells per enviar cartes i postals a països europeus (inclosa Grenlàndia, territori autònom danès) s’encareixen un 3,57%, fins a situar el seu preu en 1,45 euros, i els de la resta de destinacions, un 3,3% (1,55 euros). En el cas dels enviaments de paquets a destinacions nacionals, Correus apuja el preu una mitjana de l’1,34%, increment superior a l’aplicat el 2019, que va ser del 0,88%.