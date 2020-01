TV3 va tenir l’encert de proposar un trio (professional) en lloc de l’habitual parelleta de presentadors. Van ser Tony Cruanyes, María Fernández i Tomàs Molina, tots de l’equip dels informatius. Sobre la indumentària, hi va haver més vacil·lació. Ja van sortir en el Telenotícies de la nit per anunciar el programa. En aquest avançament, anaven proveïts amb bufandes, gorres, jerseis... En un anunci promocional posterior, Fernández ja lluïa un vestit més cridaner i brillant. En l’última prèvia, Molina, per tranquil·litzar l’audiència, va explicar que la temperatura era de 10 graus però que uns vestits de pell sintètica els protegien del refredat. Al final, particularment ella, van sortir tots més desabrigats, amb vestits de cerimònia. Afortunadament, no van voler emular l’efecte Pedroche, però tampoc es van atrevir a seguir amb la gorra posada i van parlar molt de la indumentària.

Cruanyes va anticipar que veuríem una simfonia espectacular amb pirotècnia, performance i música atmosfèrica. El foc es distribuïa per les escalinates davant el MNAC creant un elegant efecte espacial poc habitual en els festejos pirotècnics. Sobre l’altra cosa –uns actors plens de bombetes enfilant-se a una estructura penjada, un cilindre on es projectaven imatges– per televisió no es va poder observar el suposat abast simbòlic que tenia. Aventuro que no gaire, malgrat les intencions de la companyia francesa Groupe F. La mateixa que va tenir a càrrec seu la festa del 2019 i que, en el passat, va fer més d’una vegada el final d’any de Londres. En el km 0 crec que es pot trobar el mateix, o millor.

El seguiment de les campanades, amb un rellotge d’infografia, es va fer sense incidents i els presentadors van tenir una encertada discreció, poc solemnes (inclòs el petó accidental entre Molina i Cruanyes) excepte per a l’autobombo corporatiu sobre els 10 anys de lideratge de TV3.