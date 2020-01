Colau revela que va ser operada d’una hèrnia abdominal el 21 de desembre

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va acabar l'any amb un extens missatge publicat a Facebook en el qual explica que el 21 de desembre la van operar d'una gran hèrnia que tenia a la panxa des del naixement del seu segon fill, l'abril del 2017. L'alcaldessa argumenta que si explica la seva experiència és per fer visibles els “efectes col·laterals” dels embarassos que comparteixen “milers de dones”.

La causa va ser un part per cesària després del qual la panxa li va quedar “destrossada, amb la musculatura abdominal oberta”. “No era greu […] però a mi m'ha condicionat la vida i la meva autoestima”, confessa, alhora que evoca insults i comentaris desagradables. “Dos anys i mig després, als masclistes imbècils que m'heu insultat per tenir un bony a la panxa... que us bombin! No tinc res més a dir-vos”, etziba Colau en el seu text abans de donar ànims i agrair “les milions de dones que, sent mares, heu patit dificultats, ja siguin físiques o emocionals, i us heu sentit soles, invisibles i que a ningú li importava el vostre cos, el vostre esforç i patiment”.

Colau lamenta que hagin hagut de passar dos anys per “saldar un deute pendent amb mi mateixa” i “trobar la força suficient” per dedicar-se uns dies a cuidar-se sense sentir-se "culpable”. La batllessa, sotmesa a una operació que va durar quatre hores, enumera les conseqüències que els embarassos i parts tenen per a moltes dones –“les estries, la baixa autoestima, les pors i inseguretats, el pes de la responsabilitat”— i lamenta que siguin considerats “el teu problema”, i no “de la família, ni de la societat, ni del sistema de salut”. L'alcaldessa també explica que no va tenir temps per cuidar-se, ni fer exercici abans i després del part. “He passat dos anys i mig sentint que ningú es preocupava per això, que era el meu problema, que el meu cos era més lleig i que discretament m'havia de comprar roba més ampla per dissimular la meva deformitat”, revela.

“Avui, quan després de l'operació veig el meu cos al mirall, amb blaus, amb grapes, però finalment amb melic, ric d'alegria i de ràbia”, celebra, mentre lamenta els comentaris que ha rebut durant dos anys. “A les xarxes socials he hagut d'aguantar milers de piulades i fotos amb insults, o mentides horribles, com que reia de les víctimes de l'atemptat terrorista a la Rambla mentre amagava 'un ciri' sota la camisa (era l'hèrnia del meu melic, quatre mesos després de donar a llum). Quan han sortit aquestes imatges, a ningú se li va ocórrer explicar que les dones, després de parir, moltes vegades ens hi deixem el físic”, assenyala Colau.