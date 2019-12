El 26.845 s’endú la Grossa de Cap d’Any

El primer premi de la Grosssa de Cap d'Any ha estat per al número 26.845, venut sobretot a Terrassa i Santa Susanna, però també a Sant Boi, Barcelona, Palfolls i Salt. El premi serà de 200.000 eurpos per cupó jugat. El segon premi, que es portarà 65.000 euros, ha estat per al número 22.418. El tercer, 30.000 euros per bitllet, pel 85.572. Els dos quarts premis (10.000 euros per a cadascun) se'ls han endut els números 78.483 i 54.265. Els tres cinquens premis (5.000 euros) han correspost als números 62.143, 82.536 i 71.026

Òscar Carreño, gerent del supermercat Esclat de l'Avinguda Josep Tarradellas, 2, de Terrassa (Vallès Occidental), al principi de la Rambla, ha comentat que el seu establiment ha venut 15 séries (de 50 cupons cadascuna) del número guanyador. "Encara no ha aparegut cap afortunat", ha comentat Carreño passades les 13.30. "Hem obert una ampolla de cava per brindar els companys, i esperem que arribi algun dels premiats per brindar amb ells". La Grossa ha sortit a les 12:46, una hora punta en un supermercat, en una dia com l'últim de l'any, en què la gent compra els últims productes per per al sopar de Cap d'Any.

En la seva setena edició, la Grossa de Cap d'Any ha posat a la venda 50 milions d'euros, 45 dels quals s'han distribuït en paper i cinc a través dels terminals de punts de venda i Internet. L'emissió d'aquest any ha estat de 100.000 números a un preu de 10 euros el bitllet, la qual cosa suposa un increment de 20.000 respecte a l'edició del 2018.

Les persones que hagin obtingut un premi de fins a 1.000 euros podran demanar a qualsevol punt de venda autoritzat una transferència directa al seu compte bancari, que es farà efectiva en un termini aproximat de 48 hores. Tots els establiments de la xarxa comercial de Loteries de Catalunya, principalment estancs, llibreries, quioscos i bars, podran pagar premis en metàl·lic de fins a 120 euros, mentre que els premis a partir de 50 euros també es podran cobrar en qualsevol oficina de Caixabank.

En el cas dels bitllets guanyadors adquirits per Internet, els premis es rebran directament al moneder del compte del jugador en la web i, en cas que l'import sigui superior als 600 euros, directament en el compte bancari que es va facilitar en el moment del registre en la web de Loteries de Catalunya. Tots els premis es podran cobrar fins al 30 de març del 2020 a la seu de Loteries de Catalunya presentant el bitllet original de la Grossa de Cap d'Any.