El ren nadalenc de Viladecans, manipulat per llançar proclames patriòtiques, insults i frases racistes

He hackeado un ninot nadalenc a la meva ciutat i estic fent cosillas amb ell 😏



Un ninot nadalenc instal·lat a Viladecans (Baix Llobregat) ha canviat els bons desitjos propis d'aquestes dates per insults a musulmans i a simpatitzants d'esquerra. La instal·lació lluminosa, que representa un ren assegut, va ser alterada durant el cap de setmana perquè exclamés expressions com "muerte a los rojos" o "putos moros" al pas dels vianants de la cèntrica rambla de Modolell.

Aquest dilluns l'Ajuntament ha denunciat el cas als Mossos per si constitueix un delicte d'odi, segons ha indicat el cap de Gabinet de l'alcaldia, Enric Casas, que ha aclarit que el ninot nadalenc no tenia incorporat cap sistema de so ni tampoc informàtic. Descarta així que la instal·lació hagués estat hackejada, com havien difós alguns mitjans de comunicació i com també assegurava un usuari de Twitter que havia pujat diversos vídeos del ren a la xarxa social.

Les sospites municipals apunten al fet que l'autor va instal·lar un altaveu sense fil dins del ninot, un dispositiu que controlava a distància i que, segons mostren alguns dels vídeos difosos, emetia les frases despectives. Els tècnics de manteniment de l'Ajuntament han trobat forçada una caixa que estava col·locada sota la instal·lació, però no han trobat cap dispositiu informàtic o de so a dins.

L'Ajuntament de Viladecans, una població de 66.000 habitants prop de la ciutat de Barcelona, va conèixer el cas després que es difongués a les xarxes socials. Als vídeos, a més dels insults, s'observa el ren lluminós llançant crits patriòtics, cantant l'himne d'Espanya i fent bromes a unes nenes perquè li donessin el mòbil o s'hi apropessin.

La instal·lació, assegura Casas, s'havia instal·lat per primera vegada aquest any com a part de la il·luminació nadalenca que sufraguen parcialment els comerciants de la localitat amb una ajuda econòmica del Consistori.