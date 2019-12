L’edifici de les mil nòvies

La joia més preuada i desconeguda de la sucursal que el Banc d'Espanya té a la plaça de Catalunya de Barcelona —amb permís de la seva cambra cuirassada plena de diners per proveir d'efectiu les entitats bancàries de tota Catalunya; una estada digna de la famosa sèrie ‘La Casa de Papel’—; són els set llenços realitzats per José Maria Sert (1874-1945) el 1935 per decorar el saló de ball del palau que el seu gran amic (i cunyat) el príncep Alejo Mdivani tenia a Venècia. Les obres, que representen parts del món, van veure com canviava la seva destinació després de la fatídica mort del príncep, l'1 d'agost del mateix 1935, en un accident de trànsit a Albons (Baix Empordà), quan el seu Rolls va sortir de la carretera per excés de velocitat. Al cap de poc temps van ser adquirides pel Banc d'Espanya per recomanació de l'arquitecte Juan Zavala (que va acabar fent l'edifici de Barcelona).

Els llenços, que en origen cobrien cinc parets del saló de 18 per 8 metres, van ser tallats i repartits en diverses parets del pati d'operacions, una de les escales, el saló de reunions i una biblioteca, per la qual cosa el conjunt va perdre el sentit. Fins i tot un fragment va viatjar a la seu de Madrid. Des de llavors, malgrat ser un dels actius patrimonials més destacats tot el Banc, són unes autèntiques desconegudes, per a especialistes i per al públic en general, a pesar que dos dels llenços més grans estan situats als espais públics d'accés lliure per a totes les persones que faran operacions al banc.