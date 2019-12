Cinc llocs per comprar el tiberi de festes si no teniu ganes de cuinar

Pa i trago

Mostrador del Pa i Trago.

Fa 48 anys que el Pa i trago alimenta els veïns del barri del Fort Pienc i la Dreta de l’Eixample. Des que el fundador es va jubilar, el seu fill, Josep Garcia, porta els fogons d’aquest establiment emblemàtic del barri. A la llarga llista de plats cuinats que serveixen cada dia, durant les festes de Nadal se n’hi afegeixen clàssics de les dates. Ofereixen un menú especial de festes, que consta d’un aperitiu de croquetes i bunyols, canelons de carn amb tòfona i cuixa de gall dindi al forn amb prunes i orellanes (26,90 per a una persona/52,90 per a dues). I també us cuinaran l’escudella amb carn d’olla, canelons trufats o pollastre farcit a la catalana, a més d’altres viandes, com espatlla de xai o garrí al forn. Està obert tots els dies festius de 10.00 a 14.00, però per assegurar la comanda sempre és millor reservar-la, apunta Garcia. Carrer Ausiàs Marc, 58.

Sopa de lletres

Canelons d'espinacs amb salsa de tomàquet de Sopa de lletres.

Sopa de lletres s’ha convertit en un lloc habitual a Horta per anar a buscar menjars preparats, però també per fer l’àpat allà mateix, en un espai que també fomenta la llengua i la cultura. A més del llistat de plats habituals, per aquestes festes també hi trobareu el més tradicional. Dolors Borau explica que el que més s'encarrega és l’escudella i carn d’olla, un plat que agrada molt però costa temps i paciència fer a casa. Així que per 18 euros la ració, aquí us prepararan una escudella amb galets i una safata de carn d’olla ben completa, on no faltaran la botifarra i la pilota. També preparen els canelons, a 1,90 euros la unitat, i en tenen de diferents tipus: carn, carn i bolets, de brandada de bacallà i d’espinacs (per al públic vegà i vegetarià). Com és tradició, cuinen pollastre rostit amb panses, prunes i pinyons (8 euros la ració) i farcit amb prunes i orellanes (12 euros la ració). Tenen obert cada dia de la setmana, menys l’1 i el 6 de gener. Per Nadal i Sant Esteve obren només de 12.00 a 14.00 per servir els encàrrecs. Carrer Porrera, 9.

Vila Viniteca

La coquelette de Vila Viniteca.

Com cada Nadal, la botiga de vins Vila Viniteca suma a la seva oferta un menú de Nadal per emportar elaborat per cuiners amb estrella Michelin. Ells han treballat per vosaltres i l’únic que haureu de fer és escalfar i emplatar. De primer plat, Xavier Pellicer ha elaborat una terrina de porros amb tòfona de primer (10 euros per ració); de segon teniu dues opcions, un plat que s’hi diu més amb Sant Esteve, com són els canelons de pollastre, faisana i tòfona negra, fets per Jordi Vilà, xef del restaurant Alkimia (18 euros per ració), o bé la coquelette amb salsitxes de bosc i notes nadalenques cuinada per Paco Pérez, del restaurant Miramar (15 euros per ració). La proposta per a les postres és un semifred de torró amb poma de Girona i sablée d’ametlla, a càrrec de Quim Casellas, del restaurant Casamar (6 euros per ració). Carrer Agullers, 9.

Ca l’Isidre

Escudella de Ca l'Isidre.

Aquest establiment és un restaurant clàssic de Barcelona, on es menja, i molt bé, cuina catalana amb influències provençals. A Ca l'Isidre sempre fan menjar per emportar i aquests dies la cuina treu fum. La responsable de l'establiment, Núria Gironès, explica que el que més venen per emportar durant les festes són les espatlles de cabrit al forn i peces com els capons de Challans i els capons de Bresse, cuinats a la catalana. Al seu parer, tenen una "carn de qualitat excel·lent". Els canelons tradicionals de Ca l'Isidre (4 euros la unitat) i els trufats (5,5 euros), a més dels de marisc (5 euros), també són dels plats més sol·licitats. També fan canelons amb verdures i bolets per a vegetarians, una demanda a l'alça, assegura. Les croquetes de Woody Allen (anomenades així en honor a l'actor, client habitual de la casa quan ve a Barcelona), que són de pernil ibèric i carn (2 euros la peça), són dels entrants amb més demanda. Tampoc hi falta l'escudella de Nadal amb galets i pilota (15 euros la ració). Les comandes les reparteixen a domicili. tancaran els dies 25, 26 i 31 de desembre, i el 6 de gener. Carrer de les Flors, 12.

Gaig Barcelona

Canelons a la cuina de Gaig Barcelona.

A Gaig Barcelona trobareu la cuina de Carles Gaig, quarta generació d'una família dedicada a la restauració. Aquests dies també van plens d'encàrrecs. Els plats estrella són els canelons, de carn amb beixamel de tòfona (5,50 euros la peça), l'escudella (12 euros el litre) i la carn d'olla (12,50 euros per dues persones). Els capons (145 euros per a 5-6 persones), les poulardes (95 euros per a 4-5 persones) i els pollastres de pagès (82 euros per a 5-6 persones), tots ells rostits i farcits a la catalana, són els altres plats amb més sortida. Però si sou més de peix també teniu un suquet de llobarro (29 euros), a més dels altres plats habituals a la seva carta de menjar per emportar. Carrer Nau Santa Maria 5-7.