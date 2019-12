Xavier Gabriel, La Bruixa d’Or: “El client ha baixat d’edat i garanteix la nostra continuïtat”

No li ve gaire de gust reprendre el tema de si la seu social de La Bruixa d’Or tornarà a Catalunya o no. “L'administració sempre ha estat a Sort (Pallars Sobirà), només volem repartir premis i generar turisme”, assenyala. Fa dos anys l'amo de l'administració de loteria més popular, Xavier Gabriel, va traslladar la seu a Navarra i a Madrid per demostrar que no era independentista. Està cansat de la política: “No m'agrada gens”. Preferiria que hi hagués menys representants: “Altres països, amb un 30% més d'habitants, tenen un 40% menys de polítics”. Diu que La Bruixa d’Or no s'ha mogut mai de la localitat. Però en realitat també vola pel núvol, el d'internet. “El client ha baixat d'edat i garanteix la nostra continuïtat”, valora Gabriel, que aquest últim any ha reforçat la seva aposta per la tecnologia, la loteria sense paper.

“Gent jove amb Loteria Nacional és un doble premi” i assegura per correu electrònic —prefereix no fer l'entrevista per telèfon— que aquest any ha vist cues de gent més jove a l'administració de Sort. Quan falten un parell de dies per al sorteig de la Loteria de Nadal, Gabriel xifra en un 15% l'increment de les vendes respecte a l'any anterior. L'any passat va xifrar aquest percentatge en el 5%. La Bruixa d’Or estrena aquest any un nou canal digital: “L'app de l'any passat no ens satisfeia i preferim que el web s'adapti al navegador del mòbil, és més pràctic i funcional”.

Gabriel presumeix del ventall de serveis que ofereixen als clients a la xarxa: “Regalar loteria digital als teus amics, repartir loteria als empleats i participacions sense necessitat de dipositar-los en cap entitat bancària”. El venedor de loteria explica que, amb el nou web, superen el 350% de les vendes en altres sorteigs, com l'Euromillones o la Primitiva. “El futur internauta es troba just als inicis, encara que fóssim fa 25 anys una de les primeres 500 empreses espanyoles que vam apostar per internet”, apunta.

En una administració que ven molt i treu “una mitjana de quatre grans premis any rere any”, la recomanació a l'hora d'escollir un número és que el primer que s'agafa és el que dona un “resultat òptim”. Gabriel advoca per la superstició: “La que sap quins números sortiran és la Bruixa d'Or”. L'amo de La Bruixa d’Or assegura que ara està “realment bé de salut” i es veu optimista després del “xoc” d'haver passat per dos ictus i un càncer. “Si no veiem la vida amb il·lusió no aconseguirem superar les grans coses”, conclou. I confessa que li encanta “assaborir la natura: la simple caiguda de les fulles a la tardor o la pluja a la primavera”.