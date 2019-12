Arrenca el rodatge de ‘La vampira de Barcelona’, sobre el cas d’Enriqueta Martí

Un espai de 5.000 metres quadrats a Martorell reconstrueix el tètric Raval de l'any 1912, on ha arrencat el rodatge de La vampira de Barcelona, una pel·lícula basada en el cas d'Enriqueta Martí, coneguda com la Vampira del Raval, que va commocionar el país a principis del segle passat. Un periodista s'endinsa als baixos fons del Raval tot investigant la desaparició d'una nena de l'alta societat, Teresita Guitart, mentre la policia sospita d'Enriqueta Martí, acusada per la premsa i per l'opinió pública de segrestadora, proxeneta de nens i assassina en sèrie. Amb el temps es va saber que aquest personatge amagava els interessos ocults i depravats de l'alta societat barcelonina. La connexió entre aquests dos mons és el prostíbul de Martí, on coincidiran tots els personatges.

Aquest personatge ha protagonitzat novel·les, obres de teatre, sèries de televisió i fins i tot un musical. Ara arriba a la gran pantalla. Nascuda el 1868, Enriqueta Martí va ocupar les portades de tots els diaris després de la desaparició de la nena. Les cròniques de l'època es van passar amb ella sense pietat, malgrat que estudis recents han revelat que en realitat va ser una dona trastornada, que vivia en la misèria i fidel al seu paper d'intermediària. Els seus últims mesos de vida transcorren en una Barcelona convulsa i plena de contrastos. La Vampira de Barcelona és també la crònica d'una època d'explotació infantil i d'analfabetisme, marcada per les seqüeles de la Setmana Tràgica.

El director, Lluís Danès, ha treballat a fons l'escenari de la pel·lícula. Ha recreat un entorn oníric dividit en dues zones ben diferenciades, que representen els dos mons que retrata aquesta història de misteri i terror. Un de lluminós, el de la classe poderosa, que té al Gran Teatre del Liceu el seu màxim exponent, i un segon de lúgubre que reprodueix el barri del Raval i un entorn industrial, el laberint dels seus carrers i les seves cases i la brutícia.

La producció de Brutal Media i Filmax, amb la participació de TV3, està protagonitzada pels actors Nora Navas (Pa negre, Dolor y gloria), en el paper d’Enriqueta Martí, i Roger Casamajor (Pa negre, El laberinto del fauno), en el del periodista que investiga el cas. També hi participen Bruna Cusí (Estiu 1993, Incerta glòria), Sergi López (El niño, El laberinto del fauno), Francesc Orella (Merlí, 7 raons per fugir), Pablo Derqui (Salvador, La Catedral del Mar) i Núria Prims (Incerta glòria, Hospital Central). Compta amb guió de Maria Jaén, vestuari de Mercè Paloma i fotografia de Josep Maria Civit i té prevista la seva estrena en cinemes durant la tardor del 2020.