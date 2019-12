Gerard Piqué i Sergio Ramos es fan un petó abans del clàssic més polèmic

L'artista urbà TvBoy ha aprofitat el polèmic clàssic entre el FC Barcelona i el Reial Madrid, arran de les protestes anunciades per la plataforma independentista Tsunami Democràtic, per instal·lar, en ple centre de Barcelona, una imatge d'un petó apassionat entre Gerard Piqué i Sergio Ramos.

El dissenyador, d'arrels italianes i residència a Barcelona, va col·locar la provocadora composició en un punt del passeig de Gràcia prop de la plaça Catalunya dimarts a la matinada. Tsunami Democràtic ha convocat aquesta tarda diverses mobilitzacions prop del Camp Nou amb el lema Spain, sit and talk (Espanya, seu i parla) i el provocador TvBoy ha titulat el petó entre els jugadors rivals amb un Spain, kiss and talk (Espanya, fes un petó i parla).

No és el primer petó d'aquestes característiques que TvBoy dissenya i col·loca com una de les seves obres efímeres a la capital catalana. Una de les que més repercussió va tenir va ser el petó entre Leo Messi i Cristiano Ronaldo que va fer per a la Diada de Sant Jordi del 2017 al mateix punt on es troba el petó de Piqué i Ramos. El mateix artista admet que ha triat Piqué i Ramos perquè “metafòricament els dos jugadors representen Espanya i Catalunya”.

TvBoy ha representat altres petons impossibles, com el de Carles Puigdemont i Mariano Rajoy, el de Kim Jong-un i Donald Trump o el president dels Estats Units amb el papa Francesc. L'italià ja era un artista reconegut quan, el gener del 2017, va immortalitzar l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, disfressada de Wonder Woman prop de l'Ajuntament de Barcelona. En altres ocasions, TvBoy ha caracteritzat Mariano Rajoy, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias i Albert Rivera com si fossin les Tortugues Ninja. També va disfressar l'alcaldessa Manuela Carmena de superheroïna o a Colau com una santa.