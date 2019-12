Els controls d’accés a la zona de baixes emissions, a punt

Un equip d’operaris ha començat a instal·lar aquesta setmana les càmeres encarregades de llegir les matrícules dels cotxes que circulin per Barcelona a partir de l’1 de gener, quan entri en vigor la zona de baixes emissions (ZBE). Les càmeres, que tenen una finestreta doble, on en principi s’allotja el sensor i el lector, vetllaran perquè no circuli per la ZBE cap vehicle sense distintiu ambiental de la Direcció General de Trànsit (DGT).

Les càmeres, unes 200 en total (entre els accessos i l’interior de la ciutat), també podran distingir entre vehicles que sí que poden circular el primer any, com furgonetes, camionetes o autocars, o cotxes sense etiqueta que tenen algun tipus de permís o exempció. Entre altres punts, ja hi ha càmeres a vies tan cèntriques com la Gran Via o els carrers Aragó i Marina.

Durant el primer any, la ZBE suposarà que deixin de circular 50.000 vehicles i l’estimació a quatre anys vista és que la circulació en l'interior de les rondes es redueixi en uns 125.000 vehicles.