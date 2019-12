Messi se’n va a casa de Maradona

Hi havia pocs equips que il·lusionessin tant com el Nàpols al vestidor del Barça. No per la complexitat de l'eliminatòria en si, que a priori sembla amable si es té en compte el moment d'agitació i enrenou que viu el club del president i també productor de cinema Aurelio de Laurentiis, sinó per estrenar-se en qualsevol competició europea a San Paolo, mític estadi que va gaudir de la millor versió de Diego Armando Maradona. Així que Messi visitarà la casa del Pelusa. “Tots els rivals són complicats. Podia tocar qualsevol i pensar que un és millor que l'altre seria faltar el respecte als rivals. El Nàpols és un equip a respectar, on la gent anima i escalfa els partits, que ha canviat de míster i veurem què ens trobem. Esperem endur-nos un bon resultat per poder tancar-lo a Barcelona”, ha assenyalat Guillermo Amor, responsable de les relacions institucionals del primer equip blaugrana. L'anada es disputarà el 25 de febrer i el Camp Nou acollirà la tornada el 18 de març. “És un rival dur com esperàvem, amb el qual ja vam jugar durant la pretemporada, tot i que no té res a veure”, s'ha sumat el tècnic Ernesto Valverde; “no sabem com estaran d'aquí a dos mesos. Han canviat d'entrenador i a la lliga no estan bé, però a la Champions ho han fet molt bé”.

Maradona abraça Messi després d'un duel de Sud-àfrica 2010, quan era el seleccionador de l'Argentina. reuters

Amb la meta a l'estadi Olímpic d'Atatürk, on es jugarà la final el 30 de maig, el Barça torna a arribar als vuitens amb la idea de significar-se com el club més regular en la competició, ja que suma 12 anys seguits accedint als quarts de final, seguit del Bayern (9), el Madrid (8) i el Manchester United (6). Per aconseguir-ho, haurà de superar un Nàpols convuls en el terreny esportiu i molt inestable en l'institucional, atès que el vestidor i el president estan enfrontats. Tant que va suposar la destitució de Carlo Ancelotti després que classifiqués el Nàpols per a la següent ronda europea. El president va entendre que l'entrenador no aplicava mà dura als jugadors per més que no responguessin al camp. Una situació molt complexa amb la qual ha de bregar ara Genaro Gattuso, nou capatàs de la banqueta.

Tot va començar l'estiu, quan De Laurentiis –amb l'aquiescència del director esportiu, Cristiano Giuntoli– es va negar a invertir en jugadors desequilibrants i va destinar els diners a fer retocs, amb Manolas (36 milions) de central i Hirving Lozano (38) per a l'atac, per més que aquesta posició ja la tinguessin coberta amb Insigne, Mertens o Milik. Una manca d'inversió que va repercutir en el futbol de l'equip, més tosc, lent i desajustat alhora que sumava vuit derrotes consecutives a la Sèrie A abans de l'acomiadament d'Ancelotti, ara classificat en novena posició a 18 punts de la Juve i l'Inter, líders de la competició, també a 11 del lloc que tanca la zona Champions, ocupat per la Roma. Però la cirereta va ser l'empat contra el Salzburg, quan De Laurentiis va decidir de manera unilateral concentrar l'equip immediatament al complex de luxe Castel Volterno. Els jugadors s'hi van negar, Ancellotti es va rentar les mans i això va acabar de la pitjor manera, amb Gattuso com a relleu.

ampliar foto Un altar a Maradona en un bar de Nàpols.

Gattusso tampoc ha començat amb bon peu, ja que l'equip va caure aquest cap de setmana gairebé al final contra el Parma amb un gol de Gervinho. “El Nàpols és l'equip perfecte per a la meva idea de joc”, va dir l'exjugador (Perusa, Rangers, Salernitana, Milan i Sion) en la seva presentació. “He trucat al Carlo aquest matí. No han estat dies fàcils. Ell és com un pare per a mi. No ens compareu. Em conformo amb guanyar el 10% del que va guanyar ell”. Els seus números s'apropen a l'exigència, ja que Gattuso encara no ha trobat la tecla a la banqueta. Va durar tres mesos com a jugador-entrenador al Sion –la seva primera experiència el 2013–, amb prou feines va superar el sospir al Palerm (7 partits), va marxar de l'OFI Creta (2014) al cap de sis mesos en al·legar impagaments i per fi va trobar el seu lloc al Pisa, que va ascendir a la Sèrie B. El 2017 va ser fitxat pel filial del Milan, però uns mesos més tard va ascendir al primer equip després de la destitució de Montella. Fins a l'any passat, quan després d'acabar el curs va presentar la dimissió per no haver classificat el club a la Champions. Ell sí que hi serà ara amb el Nàpols. “Si els enxampéssim ara, podrien notar alguna dificultat pel canvi de tècnic. Però tenen temps per entendre les idees i l'estil que vol Gattuso”, va assenyalar Guillermo Amor. “Haurem d'estar atents perquè tenen qualitat al mig del camp i juguen bé. A més, un gran ambient al seu estadi, d'aquests on la gent està molt a sobre. Però hi estem acostumats”, ha apuntat Valverde.

Així que Messi anirà a la casa del D10S, en una ciutat passional i entregada al Pelusa perquè va ser capaç de conquistar dues lligues italianes (1986-1987 i 1989-1990), efervescent quan es tracta que la pilota rodi. “El record del Nàpols que tenim és per al Diego, perquè aquí és déu. Esperem que el Leo també ho faci molt bé allà”, ha assenyalat Amor. Ara és el torn de Messi.