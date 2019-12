Txarango anuncia la fi del seu viatge

Txarango acaba de posar data a la fi del seu viatge. Serà el febrer del 2021 després de presentar un nou disc, aquesta primavera, i fer una nova gira, que serà la del comiat. Ho han comunicat a través de les seves xarxes socials aquest dilluns: "Després de més d’un any fora dels escenaris, acabem d’entrar a l’estudi per començar a gravar el que serà el quart disc de Txarango", han informat. El nou treball donarà pas a la gira El gran circ, l'última del grup del Ripollès.



"Celebrarem els 10 anys als escenaris recorrent el territori sota la carpa del nostre propi circ", avancen. Serà una gira autogestionada,que anuncien farcida de sorpreses i que serà "un espai itinerant propi i transformador, basat en l'economia social i solidària" per on passaran diversos companys.

Txarango, que va fer una gira per tot el món amb el seu disc anterior, El cor de la terra, que els va portar per Europa, Amèrica Llatina, Turquia, el Japó, i camps de refugiats a Sèrbia i al Sàhara, oferirà una trentena de concerts per Catalunya, les Balears i el País Valencià. Cada dia d'espectacle, el recinte obrirà a les 19 hores, amb música, exposicions, restauració i zones de relax, i el concert començarà a les 21.30.

Aquest gran circ de Txarango començarà el 12 i 13 de juny de l'any que ve a Vic (Osona), passarà per Calfell (Baix Penedès), pel Clownia Festival de Sant Joan de les Abadesses (Ripollès), pel Cruïlla de Barcelona, per Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà), Lleida, Mataró (Maresme), Terrassa (Vallès Occidental), València, Olot (Garrotxa), Puigcerdà (Cerdanya), Manacor (Mallorca), Amposta (Montsià), Manresa (Bages) i Valls (Alt Camp). Els dies 26 i 27 de febrer, Girona posarà fi a la gira i, també, a la història de Txarango.