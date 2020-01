Cinc experiències per gaudir de la neu

La Molina, la Masella o Baqueira Beret són algunes de les pistes d’esquí catalanes que van obrir fa unes setmanes amb l’inici de la temporada. La neu ja s'ha instal·lat a les muntanyes del Pirineu i els amants del fred i dels esquís es freguen les mans tot pensant en les bones estones que els esperen a les pistes. Però si sou d’aquells a qui no us fa el pes esquiar i voleu esbrinar quines alternatives teniu, o si esquieu habitualment però us ve de gust experimentar amb alguna altra proposta, tot seguit us descobrirem diverses activitats que també podeu fer quan el blanc de la neu canvia i transforma l’aspecte de les muntanyes.

Anar en trineu a Montgarri

Voleu ser exploradors polars? Als voltants del poble abandonat de Montgarri, a la Vall d’Aran, s’ofereixen excursions en trineu guiades per gossos huskies. Un cop arribeu al refugi de Montgarri podreu gaudir d’un àpat exquisit i típic de la zona d’alta muntanya. Olla aranesa, costella de bou i magret d’ànec seran alguns dels plats que podreu degustar. I si sou més nocturns, també hi ha la possibilitat de fer les excursions sota l’encant de la llum de la lluna. Tot plegat, una experiència gairebé mística i inoblidable.

Construir iglús al coll del Pimorent

Encara que sigui paradoxal, la neu col·locada en blocs en forma de cúpula té un gran poder aïllant. Al coll del Pimorent, situat a l’Alta Cerdanya, us serà possible imitar els esquimals i els habitants de les zones més fredes del planeta i construir, en grup, els vostres propis refugis de neu. Un guia us ensenyarà els secrets i les diferents tècniques per fer-los. L’activitat, oferta per Rutes Pirineus, no requereix coneixements previs i és ideal per fer amb nens, família, parella o amics.

Divertir-se al parc lúdic d’Espot

Un parc d’atraccions amb la neu com a protagonista. Les pistes d’esquí d’Espot, el poble del Pallars Sobirà, té una zona amb divertides activitats que enamoren tant petits com grans. L'espai disposa, per exemple, de la pista de Tubbing, un tobogan dins d’un dònut gegant i el jardí de neu, pensat per als més petits, amb una zona de joc interior equipada amb material lúdic i educatiu i una altra exterior amb jocs de tipus psicomotriu, a més de zones de descans.

Fer excursions amb raquetes de neu a Rasos de Peguera

El primer lloc de Catalunya on es va practicar l'esquí va ser a Rasos de Peguera, al Berguedà. Des del 2004 l'estació està tancada. Tot i això, els caps de setmana d'hivern continua aplegant un bon grapat de persones que fan ninots, juguen amb la neu i es llancen en trineu pendent avall. A més, l'empresa Indòmit ofereix tres tipus d'activitats amb raquetes, els estris que s'utilitzen per desplaçar-se amb més comoditat sobre la neu: d'iniciació, perfeccionament i també nocturnes.

Volar amb globus a la Cerdanya

Més emocionant i amb més bones vistes que amb el telecabina. Sobrevolar la Cerdanya en globus aerostàtic us permetrà veure, a vista d’ocell, els espectaculars paisatges (nevats en aquesta època de l’any) de la serra del Cadí, la serra del Moixeró, massissos com la Tossa d’Alp o el Pedraforca. L’activitat, de Camins de Vent, té una durada aproximada de tres hores, que inclou la inflada, l’enlairament, el vol, l’aterratge, un esmorzar amb brindis amb cava, diverses fotos i el lliurament d’un diploma de reconeixement.