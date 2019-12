La Generalitat veu un possible delicte d’homofòbia en el joc ‘Que no se te caiga el jabón’

El Departament d'Afers Socials ha obert un expedient d'ofici al joc de sobretaula Que no se te caiga el jabón per un possible delicte d'odi per homofòbia. La Generalitat ha informat dels fets la Fiscalia de delictes d'odi i ha engegat diligències informatives. "Tolerància zero amb l'homofòbia', ha tuitejat Afers Socials com a resposta a diversos usuaris de Twitter que han denunciat l'existència del joc de cartes, ambientat a la dutxa d'una presó. En les fitxes hi apareixen diversos personatges, com per exemple una mena de superguerrer que porta a l'espatlla un pres amb els pantalons abaixats i ensenyant l'anus: "Un noi nou! Me l'enduc per ensenyar-li les dutxes", es pot llegir en el text que acompanya la il·lustració.

SD Games, una empresa de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), ven el joc com a "familiar" per a majors de 18 anys a la seva pàgina web. Vol ser una versió del "passa la patata calenta" amb l'objectiu que la pastilla de sabó no caigui a terra. A qui li passa, figuradament s'ha d'ajupir per collir-la. La idea del joc ha encès les xarxes. L'Agència Catalana de Consum s'ha remès a la piulada d'Afers Socials.

Si ens mirem les cartes del joc la cosa millora per moments. La meva preferida és aquesta que et dóna la possibilitat de jugar tres cartes i, de passada, et permet violar el nai nou de la presó. pic.twitter.com/fHfN4CrkXO — Oriol Morales i Pujolar (@OriolMorales) December 10, 2019

"Juga les teves cartes amb picardia", diu el vídeo promocional de Que no se te caiga el jabón. Entre algunes de les estampes apareixen altres personatges com la "zorra carcelaria", en què a un home li baixa suor freda mentre un altre l'agafa per ballar amb una rosa a la boca. "És fins que la mort ens separi perquè estic complint cadena perpètua", es pot llegir en una altra carta que simula un matrimoni gai, amb un dels nuvis bavós i l'altre amb cara d'espant. Tampoc hi falta el dibuix d'un pres amanerat que diu: "Que inepte, m'ha caigut el sabó. Serà millor que el reculli a poc a poc".

La companyia SD Games no ha fet cap tuit responent a la polèmica. L'última piulada que fa referència al joc és una del 27 de novembre, en què fa difusió d'un sorteig de Que no se te caiga el jabón que va fer la revista Mongolia.