Un vol procedent del Prat dona tombs cada dilluns 20 minuts fins que obre l’aeroport de Santander

L'avió de Ryanair entre Barcelona i Santander de cada dilluns té fixada l'hora d'enlairament des de l'aeroport del Prat a les 6.10 del matí i, segons les estadístiques de Flightradar, el trajecte fins a la capital càntabra és de menys d'una hora. De manera rutinària, el Boeing 737-800 de Ryanair que cobreix el trajecte arriba sobre les pistes de l'aeroport Seve Ballesteros poc després de les set del matí. Però, a aquesta hora, encara no pot aterrar-hi perquè l'activitat operativa de l'aeroport no comença fins a dos quarts de vuit. Llavors, comença a donar tombs sobre la pista fins que el personal de la torre de control comença a treballar.

Segons una informació avançada per la cadena SER, durant el període de temps d'espera, mentre fa voltes, l'aparell arriba a consumir gairebé mil litres de querosè i emet més de dues tones de CO 2 .

Fonts de l'aeroport càntabre posen en relleu que l'horari operatiu de l'aeroport és el mateix des de fa anys i remeten a Ryanair a l'hora de trobar una resposta que expliqui el perquè d'aquestes voltes rutinàries i supèrflues. Un portaveu oficial de Ryanair ha indicat que la companyia "no comentarà res respecte del vol Barcelona-Santander".

Fonts del personal de la companyia apunten que operar amb marges de temps és una pràctica habitual en el sector aeronàutic per pal·liar retards i que les maniobres d'espera fins a tenir la llum verda per aterrar no són un fet extraordinari.

L'aeroport Seve Ballesteros afirma que desconeix els motius que motiven Ryanair a programar un vol que, de manera sistemàtica, arriba abans de l'horari d'obertura de la pista. Aena diu que té constància d'algunes queixes de passatgers per les maniobres rutinàries, però nega que aquestes pràctiques, les seves emissions i el consegüent soroll hagin provocat el rebuig dels veïns de la zona. Ryanair només opera els dilluns el vol matinal de Barcelona a Santander, però durant la setmana ofereix quatre connexions més, sempre en franges més avançades del dia.