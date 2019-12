“Ho tornem a fer”: Codorníu nega que hi hagi un gest cap a l’independentisme en el seu anunci de Nadal

L'anunci de Nadal del cava Codorníu d'aquest any té com a eslògan “El Nadal no es fa sol”. Durant l'espot se sent la frase “cada any ho tornem a fer”, en referència a les festes nadalenques.

La frase ha recordat a alguns l'al·legat final de Jordi Cuixart durant el judici als líders del procés, el passat mes de juny, tot i que no sigui exactament la mateixa i s'utilitzi en un temps verbal diferent. L'expresident d'Òmnium va afirmar: “Tot el que vaig fer ho tornaria a fer”. Des de llavors, la frase "ho tornarem a fer" ha esdevingut un dels lemes dels independentistes, present en pancartes i declaracions del president de la Generalitat, Quim Torra, a més de ser el títol del llibre publicat pel mateix Cuixart.

L'empresa de cava nega a EL PAÍS que aquesta frase de l'anunci tingui cap relació amb l'independentisme o que hi hagi cap gest polític en el contingut. Codorníu ens remet a la nota de premsa de presentació de la campanya, en la qual es recollien declaracions d'Emmanuel Pouey, director de màrqueting, que explicava que l'anunci parla de la preparació i l'esforç que hi ha abans de les celebracions de Nadal.

La companyia, de fet, va traslladar la seu de la seva societat matriu de Barcelona a Haro (La Rioja) el 2017, on hi ha la filial Bodegas Bilbainas. La decisió es va aprovar dies després del referèndum de l'1 d'octubre. La seu de Codorníu SA, filial del grup, segueix a Sant Sadurní d'Anoia (Alt Penedès). A més, bona part de les accions del grup està en mans de Carlyle, un fons d'inversió nord-americana, des del 2018.

Malgrat les explicacions de la companyia, algunes piulades compartides milers de vegades han assenyalat la semblança entre la frase de l'espot i el lema independentista, en alguns casos fins i tot fent una crida al boicot.

Aquí el famós anunci de Codorníu. Diu "ho tornem a fer". Gairebé igual al lema separata "Ho tornarem a fer".

És clar que no ha estat un error: ningú que visqui a Catalunya, i aquesta és una empresa catalana, ignora aquest mantra🎗️.

Buscaré una altra marca de cava per a aquest Nadal. pic.twitter.com/qkt6gf50re — Guaje Salvatge (@GuajeSalvaje) December 9, 2019 L'empresa Codorniu emet un anunci per RAC1 en el qual es diu:



«Ho tornarem a fer».



O sigui, «Ho tornarem a fer»



Literalment, es refereixen al fet que tornarem a brindar l'any proper, però tots entenem el missatge subliminal.



Jo no penso comprar Codorniu. I tu? — Dolores Agenjo (@Lola14262397) December 9, 2019

Aquestes crides a no comprar cava i altres productes catalans es repeteixen periòdicament des del 2005, quan es van promoure en protesta per l'Estatut català. Un reportatge publicat llavors a EL PAÍS recordava que “la producció d'un petit celler de la zona [el Penedès] inclou vidre d'una fàbrica de Saragossa –propietat d'una multinacional francesa–, suro d'Extremadura, càpsules de La Rioja alabesa, etiquetes de Múrcia i caixes de fusta de Castelló”.