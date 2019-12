Cinc botigues per regalar talent local

Iorana

Iorana és una petita botiga al barri de Gràcia que aposta per un model de negoci col·laboratiu i només ofereix productes fets artesanalment. La seva manera de treballar és llogar espais a creadors, que exposen els productes i decideixen quin és el preu de venda. A les seves prestatgeries trobareu productes fets a mà i en petites sèries, de marques com les peces de fang de Tierra Cerámicas, les bosses Tocs, els quaderns i agendes de Trapitos al sol, els sacs per a nadons de Baby Bites o les joies de LAVS Jewels. Carrer Diluvi, 10.

B de Barcelona

Si us dic que és una botiga de souvenirs locals potser us fa enrere. Però B de Barcelona és una botiga de records que val la pena visitar perquè no tenen els típics objectes que no saps on posar, sinó coses útils i que porten impresa la marca Barcelona de debò, la del disseny i la creativitat local. En aquest petit comerç podeu trobar una cuidada selecció d’articles, com les motxilles i bosses de les marques Numon i Urbanita, la ceràmica surrealista de Bussoga o la minimalista de Miriam Cernuda amb Workingintheredwoods, i també clàssics del disseny, com les setrilleres de Rafael Marquina (1961) o maquetes de cartró troquelat que són icones de la ciutat, com la cadira gaudí, la font de Canaletes o els fanals del passeig de Gràcia. Avinguda Gaudí 28.

Visto luego existo

A Visto luego existo, al barri de Gràcia, trobareu la roba feta a mà de Mireia Turró, que es caracteritza per uns dissenys còmodes i molt acolorits, amb estampats singulars que dissenya ella mateixa. Samarretes, dessuadores i vestits són les seves peces clau. Però a més de la mateixa marca, en aquest petit establiment podeu trobar accessoris i complements d’altres petits dissenyadors, amb una filosofia afí. Per exemple, marques amb qui comparteix la passió pel color i els estampats, com les peces de Circo Jewellery, els mitjons de Many Mornings o els dissenys de Smile. Carrer Mare de Déu dels Desemparats, 23.

Rollitoasí

És una botiga que té una mica de tot, el que es coneix actualment com una concept store. Darrere de Rollitoasí hi ha la Nataline, creadora i dissenyadora de la marca del mateix nom que té bosses, motxilles, roba, il·lustració i ceràmica. Si una cosa hi ha a la seva botiga és color, perquè creu que els estampats i els colors alegren la vida. Juntament amb el Burak porten la botiga, que també és un espai de creativitat on ofereixen tallers i cursos, a més de tutorials gratuïts. Travessera de Gràcia, 141.

Colette Barcelona

Materials antics com puntes, cadenes, fornitures o aplicacions, que han quedat en desús i moltes vegades procedeixen de merceries antigues, tornen a prendre vida a Colette Barcelona, una botiga amb peces de bijuteria vintage: collars, braçalets i arracades delicades i originals. Tots els complements estan fets a mà en un taller del Born, on també hi ha botiga, i els podeu trobar en un altre establiment al Gòtic. La filosofia d’aquesta firma és transformar el passat en una joia. Carrer de les Panses, 5, i carrer Banys Vells, 6.