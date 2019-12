Campanya contra els Reis d’Orient pintats de negre a tots els municipis

Campanya perquè els reis i els patges siguin negres de veritat.

L’associació Casa Nostra Casa Vostra, que promou l’acollida dels refugiats, i el col·lectiu Tinta Negra, d’actrius, actors i creadores escèniques negres, reivindiquen que el rei Baltasar i els seus patges de les cavalcades de tots els pobles i ciutats de Catalunya estigui representat per persones negres, en lloc de persones blanques amb la cara pintada de negre. Per fer-ho han llançat una campanya amb l’etiqueta #BaltasarDeVeritat perquè la propera nit de Reis els ajuntaments prescindeixin del betum, molt habitual en les desfilades d’aquí, i els reis i patges siguin de debò.

És el segon any que llancen aquesta campanya i el missatge va fent forat. Calculen que l’any passat, 32 de les 43 capitals de comarca de Catalunya ja van prescindir de la pintura per a la figura del rei negre, vuit més que l’any anterior, gràcies a l’acció de la campanya #BaltasarDeVeritat. Ciutats amb cavalcades importants, com Girona i Reus, van decidir fer el pas. A Reus fins i tot van convidar a la carrossa un grup de persones refugiades que viuen a la ciutat i que van arribar a Catalunya a bord de l’Open Arms. Altres capitals, com Berga, es van comprometre a canviar-ho de cara a la pròxima edició.

Tot i l’augment de reis i patges negres, encara hi ha poblacions que no han fet el canvi. Com que la primera edició es va centrar més en les grans ciutats, l'objectiu ara és arribar a tots els municipis. Per això, la campanya inclou un mapa on s’actualitzarà el registre de tots els que s’hagin compromès a eliminar les pràctiques racistes de la cavalcada. El mapa es publicarà al web Casanostracasavostra.cat i a les xarxes socials de l’entitat (Instagram, Twitter i Facebook, @volemacollir), i s’anirà actualitzant a mesura que s’hi afegeixin municipis.

És per això que la campanya vol involucrar tots els ciutadans perquè instin els regidors i regidores de Cultura, Festes o Joventut, segons el municipi, o les persones o entitats responsables de la cavalcada de Reis, amb l’etiqueta #BaltasarDeVeritat, a organitzar una festa inclusiva. Els ajuntaments que es comprometin a tenir un #BaltasarDeVeritat o que ja el tinguin des de fa anys poden demanar d’aparèixer al mapa enviant un correu a l’associació o bé simplement fent un tuit des dels comptes oficials amb l’etiqueta esmentada.

La campanya es difon amb un espot amb la música de The Sey Sisters, que hi canten la nadala Silent night. L’anunci l’ha produït l’estudi Carmel de Barcelona, i hi participen persones racialitzades i actors i actrius del col·lectiu Tinta Negra. A l’espot, el rei Baltasar escriu una carta als ajuntaments de Catalunya perquè el deixin arribar a totes les cavalcades

Tradició racista

Els organitzadors de la campanya expliquen que al darrere d'aquesta pràctica s’amaga una tradició racista, que en el món anglosaxó és coneguda com a blackface i té un origen colonial. Normalment, quan es posa aquest maquillatge a una persona blanca se li exageren alguns trets, com els llavis, que es pinten molt gruixuts i vermells, i la pell, que es pinta molt negre. Fa uns mesos, aquest concepte va saltar als mitjans després que el primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, hagués de demanar disculpes per unes fotografies on apareixia disfressat i maquillat de negre en una festa del 2001, que la revista Time va publicar.

La campanya explica que per a moltes famílies que tenen nens i nenes negres, aquestes cavalcades amb reis i patges pintats suposen una exclusió perquè no els hi porten en no sentir-se representats. Per això, reivindiquen que s’eliminin “tradicions racistes” i es fomentin “pràctiques inclusives”.