El ‘caganer’ de Rosalía s’esgota després del concert a Barcelona

El caganer de la cantant Rosalía es va esgotar diumenge passat. “El de Rosalía és una de les 50 novetats d'aquest any i amb els concerts d'aquest cap de setmana la gent va venir, gairebé en massa, a comprar-lo. Que ningú es preocupi que, a partir de dimarts, tindrem de nou a Rosalía a totes les parades de caganer”, adverteix des de la Fira de Santa Llúcia Sergi Alós, un dels integrants de l'empresa familiar (caganer.com) que des de 1992 es dedica a transformar els personatges d'actualitat en una de les figures més buscades als pessebres catalans.

Alós assegura que, a diferència d'altres anys, en aquesta campanya els clients s'estan decantant per personatges “no polítics”. “El més venut és el Dalí de La Casa de Papel i el de Rosalía; en tercera posició Puigdemont seguit de Donald Trump i Messi”, enumera. L'any passat el caganer de Carles Puigdemont va ser el més venut tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. Malgrat la baixada de vendes l'expresident es manté entre els més adquirits. El 2017 el caganer del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, va ser una de les peces més venudes. A la Fira de Santa Llúcia de Barcelona la família Alós comprova, segons les vendes, quines són les preocupacions o els interessos dels clients. “Entre setmana amb un públic composat, majoritàriament, per turistes venem a la Reina d'Anglaterra, Boris Johnson o Barack Obama. El cap de setmana, aquest any, el públic més català està comprant els caganers de La Casa de Papel, Rosalía i Greta Thunberg”, assegura.

A diferència d'altres ocasions en què els compradors apostaven per caganers de polítics independentistes catalans, Alós destaca que ara els clients compren cada vegada més personatges femenins “com Frida Kahlo o els caganers de professions com a cuineres o cirurgianes”. Entre les novetats d'aquest any es troben l'artista Frida Kahlo, Mr. Bean o el president del PP, Pablo Casado, que segons Sergi Alós “no acaba d'arrencar”. Encara així, la família Alós sempre destaca que el caganer més venut és el tradicional vestit amb la típica indumentària.