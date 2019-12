Cinc botigues de joguines especials de Barcelona

Les mares i els pares que després de classes van a buscar els seus fills a l’Escola Rius i Taulet, de Gràcia, fan cara de sorpresa i llàstima quan llegeixen el cartell que penja de l’aparador de la botiga de joguines que fa cantonada amb el col·legi: “Liquidació total! Últims dies! Afanya’t que això s’acaba” i que conclou amb un “es traspassa”. Coclulu és una de les últimes a plegar. Les botigues de joguines de Barcelona han patit un canvi radical amb la irrupció de les grans cadenes i franquícies, fet que en els últims anys ha propiciat el tancament de gran part de les botigues tradicionals dedicades a la venda de joguines. Tot i això, avui en dia els carrers de Barcelona encara disposen d’establiments on el Pare Noel i els Reis Mags poden emportar-se els regals per als més petits (i no tan menuts) apostant pel comerç de proximitat, la qualitat, la sostenibilitat i l’originalitat.

Bateau Lune

Aquest serà el Nadal número 16 que Bateau Lune es troba a la plaça de la Virreina oferint tota una selecció de joguines educatives, originals i també tradicionals amb una forta aposta per la utilització de la fusta natural i el producte de proximitat. Fabian, que porta la botiga amb l’Ana, la seva dona, explica que fan molt de cas a les metodologies Montessori i Waldorf: “És essencial que les joguines estimulin la creativitat dels infants i que des de ben petits treballin el món de les emocions”, apunta. Les divertides cartes de ioga i les peces de fusta Kapla són alguns dels jocs més demandats. Plaça de la Virreina, 7.

Llibreria Alemanya Fabre

A l’Esquerra de l’Eixample es troba la llibreria més antiga de la ciutat i la segona de tot Catalunya. Va obrir als anys cinquanta i des d’aquell moment ven llibres en llengua alemanya així com per a un públic infantil. Poc temps després de la seva obertura també va començar a posar a disposició dels clients joguines i actualment compta amb una gran diversitat de trens de fusta, nines russes i cuinetes. "Molta gent arriba i no sap exactament el que vol. Aconsellem la compra en funció de com és el nen, el que li agrada i el que ja té a casa", explica l'Eugenia, gerent de l'establiment. Sovint també es porten a terme tallers d'estimulació musical amb titelles. Carrer d'Aribau, 84.

Londji

“Joguines originals per nens i nenes de 3 a 103 anys”. Els productes que ven Londji no estan pensats per cap edat en particular. La marca porta des del 2004 dissenyant i elaborant joguines a Barcelona que després es distribueixen a més de 40 països. Aquest 2019 ha sigut especial per Londji, ja que ha obert una botiga física al Born. La botiga reuneix el món de l’art i el dels jocs amb joguines principalment elaborades amb fusta i cartró reciclat. A més, porten a terme una gran tasca de recuperació de joguines tradicionals que han caigut en desús, com el io-io i les baldufes. També concedeix una gran importància al món dels puzles i dels titelles. Carrer de la Princesa, 41.

NAP-BUF

Un 80% de les joguines que ven aquesta botiga són d’importació i no n’hi ha cap de plàstic. NAP-BUF (una paraula que es fa servir per anomenar una criatura) es troba oberta al públic des del 1972 i els peluixos, les nines alemanyes i els futbolins italians són alguns dels seus productes internacionals més destacats, juntament amb tots aquells vinculats al món de les manualitats. Ells mateixos també fabriquen complements tèxtils per a les nines. Santaló, 51.

Pedra Paper Tisora

Després de treballar en teràpia amb nens, la Laura, psicòloga clínica i propietària de Pedra Paper Tisora, va sentir la necessitat d'emprendre obrint una botiga de joguines diferent. Al cor de Poblenou existeix un lloc replet de joguines variades però amb diverses característiques compartides. Els valors educatius i ecològics dels seus productes i la seguretat per a l'infant en són algunes. La botiga es mostra compromesa amb el medi ambient i la fabricació més local. Sovint els seus propietaris també visiten fires internacionals per adquirir productes i noves idees de qualitat. Maria Aguiló, 118.