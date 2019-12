50 euros per tenir el teu nom al costat de Gaudí

Faulí presenta la campanya de micromecenatge per restaurar un òrgan del segle XIX per la cripta de la Sagrada Família, on està enterrat Gaudí.

Les campanyes de micromecenatge tenen sempre al·licients que conviden a col·laborar, des d'entrades gratis a acabar sent propietari d'un centímetre quadrat d'una obra mestra o simplement poder veure créixer un arbre des de l'ordinador de casa teva. Cap com la que ha engegat la parròquia de la Sagrada Família: restaurar un òrgan de 1896 que les monges del Sagrat Cor de Jesús del carrer Diputació han donat per instal·lar-lo a la cripta on està enterrat l'arquitecte Antoni Gaudí. En aquest cas la recompensa té substància: poder posar el teu nom, o de la persona que es vulgui, inscrita en una placa al costat d'on jeu el genial arquitecte, a partir de 50 euros (i sense haver d'estar mort).

La iniciativa espera aconseguir aportacions d'aquesta quantitat o superiors per restaurar l'òrgan i col·locar-ho en aquest espai; l'únic, juntament amb la Façana de la Nativitat que va realitzar Gaudí i que estan reconeguts com a Patrimoni de la Humanitat per la Unesco de l'enorme basílica que es construeix i que espera acabar el 2026.

Imatge de l'òrgan creat per la signatura Cavaillé-Coll a París el 1896.

Tots els padrins tindran un certificat de reconeixement, apareixeran inscrits a la làpida, però també gaudiran d'una visita gratis a la basílica gratis i d'un concert final del nou òrgan quan estigui instal·lat en el seu nou emplaçament.

Però para això hauran d'esperar, almenys, un any. Abans aquesta peça excepcional creada el 1896 a París en l'empresa d'Aristide Cavaillé-Coll —l'únic instrument d'aquestes característiques que hi ha a Catalunya—, haurà de passar per restauració, tal com va explicar aquest dimecres el rector de la basílica i de la parròquia, Josep M. Turull. Els treballs es realitzen en el taller d'Albert Blancafort a Montserrat i tenen un cost de 150.000 euros; quantitat que esperen recaptar a través de la campanya de micromecenatge que va començar aquest dimecres. “Hem de desmuntar l'òrgan peça a peça i deixar-lo en les seves millors condicions originals, aplicant el mateix mètode que Cavaillé-Coll va utilitzar per construir-lo”, va explicar Blancafort. “L'òrgan té la funció de facilitar, de donar solemnitat, d'ajudar la gent a resar; és un instrument que emociona”, va corroborar l'organista de la basílica, Juan de la Rossa.

“D'entrada, Gaudí no va pensar a posar un òrgan a la cripta, per això no hi ha un espai concret per a l'instrument, però aquest òrgan té la mesura adequada per a la capella”, va explicar Jordi Faulí, arquitecte cap de la Sagrada Família. Però després si va haver-hi un de tubs construït a Collbató el 1926 —el mateix any que va morir atropellat Gaudí—, que durant la Guerra Civil va ser destruït. I des de llavors res.

L'òrgan, encarregat el 1890 per la congregació de monges per a la futura escola que eren a punt de fundar, es va fer servir per a les celebracions litúrgiques des de llavors, si bé, en els últims anys estava en desús. “Quan ens vam assabentar que l'òrgan estava fet a mida per a aquest espai, la congregació va voler fer la donació perquè tothom el pogués gaudir”, va explicar una representant de les monges donants.